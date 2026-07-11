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神風救命畫面！土城女等公車被吹到倒退嚕...下秒大磁磚砸落原地

記者陸運陞、葉品辰／新北報導

巴威颱風今（11）日持續影響全台，強勁陣風造成各地災情頻傳。新北市土城區上午發生驚險一幕，一名婦人在中央路二段一處公車站候車時，突然遭強風吹得站不穩、連連後退，沒想到就在她離開原本站立位置後，一大片磁磚竟從高處墜落，重重砸在她剛才站的位置碎裂，驚險畫面曝光後，引發網友熱議，直呼「真的是撿回一命」。

▲土城一名婦人在公車站牌等公車，突然一陣大風將她吹得連連往後退，未料下一秒竟有一塊巨大磁磚掉落在她原本站立的地方。（圖／翻攝自Threads／chihhung.wu）

▲土城一名婦人在公車站牌等公車，突然一陣大風將她吹得連連往後退。（圖／翻攝自Threads／chihhung.wu）

網友在Threads分享監視器畫面，只見婦人當時撐著傘站在土城區中央路二段公車站等車，突然一陣強風吹襲，婦人因重心不穩不斷向後退，短短幾秒後，一大片磁磚自高處掉落，正好砸在她原先站立的位置，若未及時移開，後果恐不堪設想。影片曝光後，不少網友留言表示，「大姊被風吹走反而躲過一劫」、「風救了她一命」、「掉落的位置就是她原本站的地方，真的太驚險了」、「運氣也太好了」。

▲土城一名婦人在公車站牌等公車，突然一陣大風將她吹得連連往後退，未料下一秒竟有一塊巨大磁磚掉落在她原本站立的地方。（圖／翻攝自Threads／chihhung.wu）

▲未料下一秒竟有一塊巨大磁磚掉落在她原本站立的地方，所幸婦人逃過一劫。（圖／翻攝自Threads／chihhung.wu）

對此，土城警分局表示，警方網路巡邏時發現相關貼文後，立即派員前往現場查看，發現社區拱門約有7至8塊磁磚剝落，所幸未造成人員受傷，也沒有車輛受損。警方指出，為避免磁磚持續掉落危及用路人安全，員警第一時間拉設封鎖線並實施交通疏導，同時通知大樓管理單位到場處理，另通報相關權責機關前往勘查，釐清磁磚剝落原因，並要求儘速完成改善，以維護公共安全。

▲土城一名婦人在公車站牌等公車，突然一陣大風將她吹得連連往後退，未料下一秒竟有一塊巨大磁磚掉落在她原本站立的地方。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼該社區拱門約有7至8塊磁磚剝落，所幸未造成人員受傷。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲土城一名婦人在公車站牌等公車，突然一陣大風將她吹得連連往後退，未料下一秒竟有一塊巨大磁磚掉落在她原本站立的地方。（圖／記者陸運陞翻攝）

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