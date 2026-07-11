段永平泡泡瑪特持股達7.65%　大讚：商業模式已經跑通

▲泡泡瑪特。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸知名投資人段永平再度增持泡泡瑪特股票，持股數量已增至1.02億股，持股比例佔7.65%。段永平表示，從未來十年的角度看，泡泡瑪特商業模式已經跑通，企業文化很好，未來10年20年的平均年利潤大概率不會低於現在。

段永平7月10日發文提到，他對泡泡瑪特的基本理解，泡泡瑪特目前是個2000億港幣市值左右的公司，去年已經賺到130億人民幣的利潤，商業模式已經跑通，企業文化很好，未來10年20年的平均年利潤大概率不會低於現在。

段永平說，這假設了人們確實會持續有這種情緒價值的需求，只要這個假設沒問題，他的投資邏輯就是成立的，「我不在乎別人怎麼看，我也不在乎短期盈利的波動，我只是努力去想10年20年後會怎麼樣。我的假設完全來自我自己的經歷以及我自己對這個世界的理解，不保證對的。」

▼段永平。（圖／CFP）



段永平還說，「從未來十年的角度看，茅台更穩，泡泡瑪特升值空間更大，波動可能也更大，意味著可能短期會虧錢，可能長期也虧。」

段永平過去曾表示「看不懂」泡泡瑪特的操作，不會出手投資；不過，從今年5月，他開始買進泡泡瑪特，還將原先持有的煤炭股「中國神華」都換成了泡泡瑪特。

段永平當時說，自己能看懂泡泡瑪特創辦人王寧的有多厲害，「他還能至少好好幹25年以上吧。這個複利是嚇人的。」