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自帶食材「去海底撈爽吃」狂掃免費零食　她拍片炫耀：丟人嗎

自備食材進海底撈爽吃！陸女掃光免費零食　全程拍片炫耀：丟人嗎？

▲中國大陸1名女子自備食材到海底撈用餐的影片近日在網路瘋傳，引發廣泛討論。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

中國大陸1名女子自備食材到海底撈用餐的影片近日在網路瘋傳，引發廣泛討論。根據影片，她從背包取出土豆片、冬瓜片及肉類下鍋，僅點少量店內食材，用餐後還將未吃完的餐點及免費零食打包帶走。影片曝光後，不少網友質疑其行為有失用餐禮儀；也有人認為是否允許攜帶外食應遵守店家規定。

綜合陸媒報導，影片中，該名女子與丈夫、孩子前往海底撈用餐，抵達座位後，她陸續從背包取出事先準備好的土豆片、冬瓜片及以鋁箔紙包裝的肉類，再搭配店內點購的少量食材食用。用餐期間，她還詢問家人「跟我出來吃飯，你覺得丟人嗎？」不過影片並未呈現家人的回應。

畫面顯示，一家人用餐結束後，便將未食用完的餐點及店內提供的免費零食一併打包帶走。影片中，女子的孩子一度站在座位上觀看其他顧客用餐，然而她僅口頭提醒，相關畫面也引起討論。

影片曝光後，在社群平台迅速引發關注，多名網紅及網友留言批評，認為在火鍋店大量使用自備食材，恐涉及占用店家資源；也有民眾認為若希望節省餐費，應選擇在家用餐。不過，也有少數人表示，只要店家未明確禁止，是否允許攜帶外食仍應依餐廳規定辦理。截至目前，海底撈方面尚未就此事件公開回應。

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