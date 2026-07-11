10級強風發威彰化災情翻倍　67棵路樹倒塌、1萬4千632戶大停電

▲路樹及電桿不敵強風倒塌砸中轎車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

受到中度颱風巴威強勁外圍環流，彰化縣颳10級強陣風及間歇性雨勢，各鄉鎮市災情不斷攀升。根據縣府災害應變中心統計，截至今（11）日下午4時止，全縣災情通報已從上午的53件大幅增加至132件，其中路樹倒塌案件多達67件，所幸未傳出人員傷亡。停電戶數也從上午的8,713戶，累計達14,632戶，經台電全力搶修，目前僅剩48戶尚待復電。

▲電桿不敵強風倒塌，台電人員冒風雨搶修。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣自昨日下午起風勢逐漸增強，入夜後更颳起強風，路樹倒塌災情尤其嚴重，從上午的31件一路攀升至下午的67件，增加超過一倍。其餘災情還包括民生基礎設施損壞、廣告招牌掉落、電線垂落、交通號誌故障及建物毀損等等，芳苑鄉成功路更有一戶民宅傳出積水情形。

▲路樹不敵強風倒塌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台電公司統計，全縣最多曾有1萬4千餘戶停電，經工程人員冒雨搶修，目前僅剩芬園鄉及田尾鄉部分區域共48戶仍在積極修復中。

彰化縣政府呼籲鄉親，颱風影響期間風雨仍不穩定，間歇性強陣風及降雨可能持續，請民眾避免前往山區、河川及沿海等危險區域，外出時務必留意路樹、招牌及高空掉落物。若發現任何災情，可隨時撥打119或1999專線通報。縣府強調將持續堅守崗位，全力守護鄉親生命財產安全，請民眾安心並配合各項防颱措施，共同平安度過颱風侵襲。

▲電桿不敵強風倒塌，台電人員冒風雨搶修。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲路樹不敵強風倒塌。（圖／記者唐詠絮翻攝）