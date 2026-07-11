發納莉淹水照喊「北車進不去」！男遭刑警帶回　依災害防救法送辦

▲林姓男子張貼2001年納利颱風災情歷史照，稱「臺北車站現在進不去」，遭警方法辦。（圖／翻攝threads）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

中颱巴威壓境，北北基桃今(11日)宣布停班停課，未料竟有網友於今凌晨0時在threads上發文，稱「台北車站現在進不去」，並放上2001年納利颱風來襲時捷運站內淹水的照片，不實文章曝光後引起民眾恐慌。台北市政府警察局刑事警察大隊獲報後，立即展開追查，於今下午2時查獲林姓犯嫌到案說明，全案依規定移請台北地檢署偵辦。

該名林姓男子透過threads平台，於今凌晨0時發文，稱「欸欸，bro臺北車站啥時通車？臺北車站現在進不去欸」，並附上數張北捷月臺遭洪水淹沒照片。由於正值中颱巴威來襲，該則貼文曝光後立即引起關注，有眼尖網友發現，林男貼出的捷運淹水照是2001年納利颱風襲台時的災情慘況，當即提醒他「不要散播不實災情照」，未料還遭反嗆「眼角膜用不到可以捐出去，正常人一看就知道是2001年」、「老娘等你傳票」、「00:00後臺北車站進得去嗎？」

▲林男遭網友提醒散播不實資訊後，還在網路上與網友對嗆。（圖／翻攝threads）

該則貼文也引起北捷關注，刑事警察大隊今凌晨接獲通報後，立即展開追查，並於下午2時查獲林男到案。警方經查證，確認林男張貼照片確實為2001年納利颱風災情的歷史畫面，並非本次巴威颱風造成，但相關內容足以使民眾誤認為目前臺北車站及捷運系統已遭嚴重淹水，造成社會大眾恐慌及混淆。

警方發現相關貼文後，立即針對涉案帳號及貼文內容完成蒐證、截圖保存，並積極追查發文者身分。警方迅速於今下午通知林姓犯嫌到案說明，並令其自行刪除相關貼文。全案將依涉嫌違反《災害防救法》第53條「散播有關災害之謠言或不實訊息…」等相關規定，移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。

刑事警察大隊呼籲，颱風及各項災害期間，民眾應以中央及地方災害應變中心、中央氣象署及政府機關發布之官方資訊為準，切勿擷取、轉傳或張貼未經查證之照片、影片或訊息，以免誤導民眾、影響防救災工作，甚至觸犯相關法令。

警方將持續加強網路巡查及情資蒐報，對於利用災害期間散布不實訊息、製造社會恐慌或影響公共秩序之違法行為，將依法迅速查辦，絕不寬貸，以維護社會秩序及公共安全。