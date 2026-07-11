密蘇里州緊急狀態！露營區建築被洪水沖垮　夏令營200人空運撤離

記者詹雅婷／綜合報導

美國密蘇里州遭受劇烈風暴與突發洪災侵襲，州長基歐（Mike Kehoe）宣布進入緊急狀態，並稱威脅還沒結束，預計整個週末仍會出現強降雨。在災情最嚴重的東南部地區，一座夏令營逾200名孩童與工作人員被迫由黑鷹直升機撤離，另外還有洪水沖毀一處露營地建築，救難人員緊急救起20人。

黑鷹直升機出動 逾200人空運撤離

衛報、美聯社報導，豪雨與大範圍洪水10日侵襲密蘇里州部分地區，由於鄰近道路遭沖毀，且氣象預報顯示還有更多降雨，小鎮萊斯特維爾的陶姆索克營地中，逾200名孩童與工作人員一度受困營區。

美國陸軍國民警衛隊出動黑鷹直升機，把受困者空運撤離至鄰近一所小學。

Catastrophic flooding has hit areas around the Black River in southeast Missouri, where 6 to 12 inches of rain fell Thursday night into early Friday.



Around 10 people had to be rescued from a rooftop, Reynolds County Emergency Coordinator Steve Chitwood told CNN.



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露營地建築遭洪水沖垮 約20人獲救

密蘇里州公路巡邏隊警官楊格（Eddie Young）說明，黑河附近「熊貓度假露營地」的民眾為躲避洪水爬上一棟建築物，不料該建築物倒塌，「建築物本身的重量加上底下持續沖刷的水流雙重作用下，這棟建築就這樣塌了」，所幸事後約有20人獲救。

此外，雷諾茲郡黑河沿岸另有3人受困樹上，已於10日晚間獲救。楊格表示，目前尚未接獲重大傷亡通報，但克勞福郡一名女子疑似隨著房屋遭洪水沖離地基失蹤。

Intense storms on Friday caused dangerous flash flooding and a declared state of emergency for several regions of Missouri, including Lesterville. https://t.co/kxdcRc9ml1 pic.twitter.com/9wsBcvEZxX — ABC News (@ABC) July 10, 2026

宣布緊急狀態 州長示警：威脅尚未結束

密蘇里州州長基歐宣布進入緊急狀態，密蘇里州緊急應變計畫已啟動，讓州政府機關得以直接與地方政府協調，加速緊急救援工作。他在10日晚間表示，已有數百人從洪水、樹上、屋頂及受困車輛中獲救。

基歐指出，目前數條主要道路已無法通行，稱黑河水位持續上升，並警告威脅尚未解除，預計整個週末仍會有強降雨，「如果你正在露營或是在河川與溪流附近活動，請移往地勢較高處，並持續留意天氣狀況。密蘇里州居民應持續關注當地天氣預報，並遵循地方主管機關的指示」。

根據州長辦公室資料，部分地區降雨量已達6到12英寸（約15到30公分）。

▼圖為密蘇里州克勞福德郡（Crawford）淹水。（圖／翻攝自臉書／Crawford County Sheriff`s Office, Missouri）