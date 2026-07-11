台中傳虐嬰！11月大女娃「僅3.3公斤」斷氣　高大成轟：就是殺嬰

▲台中一名11個月大女嬰體重竟只有3.3公斤，疑似遭母親活活餓死。高大成怒斥，死者母親根本應負起殺嬰罪責任。（圖／資料照）



記者游瓊華／台中報導

台中又傳虐嬰致死案件！一名29歲陳姓女子獨自扶養三名子女，卻疑似想將么女出養不成，竟把女兒關在家中與世隔絕，並消極餵食，導致女嬰出生時是個3.2公斤的健康女娃，未料11個月後死亡時，體重竟只有3.3公斤，等同於出生至今僅增重100公克，瘦弱程度宛如難民。法醫高大成怒斥，嬰兒完全沒有自救能力，母親根本是犯了「殺嬰罪」。

11個月僅重3.3公斤 高大成：臟器恐全萎縮



法醫高大成直言，正常11個月大的嬰兒體重應落在9公斤左右，該名女嬰體重僅有正常標竿的三分之一，研判母親可能長期「只餵水」給孩子喝，女嬰體內「臟器應該都萎縮了」。

高大成進一步分析，長期營養不良會導致免疫力徹底崩盤，一旦發生微小感染，就會迅速引發肺炎奪命。他痛批，嬰兒完全沒有自救能力，母親明知不餵食會造成死亡卻放任悲劇發生，應負起「殺嬰罪」的責任。

出養不成竟消極虐死 狠母遭起訴由國民法官審理



據悉，陳女育有三名子女，其長女與長子均發育正常，唯獨對么女長期凌虐，甚至隱瞞孩子的存在，連阿公阿嬤都不知有其存在。

自去年1月起，陳女就長達7個月都沒有好好餵女嬰喝奶，直到8月7日上午7時許，女嬰最終因營養不良併發吸入性肺炎死亡，陳女發現孩子失去生命跡象，竟才打電話通知社會局人員。

台中地檢署近日偵結，認定陳女明知嬰兒需充足營養卻刻意不作為，依「對未滿7歲之人凌虐致死罪」將陳女起訴，全案將由國民法官參與審理。