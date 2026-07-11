曾被宣告活不過20歲！　美最後「鐵肺人」困金屬桶73年辭世

▲ 罹患小兒麻痺的利拉德須靠「鐵肺」維生。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最後一名仰賴「鐵肺」維生的小兒麻痺症患者利拉德（Martha Lillard）於6月26日在奧克拉荷馬州辭世，享壽78歲。她的妹妹麥克維（Cindy McVey）證實，姊姊的離去終結一段與命運頑強搏鬥逾70年的傳奇人生。

《美聯社》報導，利拉德年僅5歲時確診小兒麻痺症，此後頸部以下全身癱瘓，終身須仰賴稱為「鐵肺」的金屬筒狀負壓呼吸機。醫生當年曾預言她活不過20歲，但麥克維形容，「她有一股對生命的熱忱與動力，努力過最好的生活。」

跨國網戀20年 2月剛結婚

儘管受到重重限制，利拉德仍透過復健恢復左臂部分活動能力及雙腿功能，長年獨居並自行料理三餐。她也善用網路交友，認識遠在埃及的薩爾（Baha Salh），線上交流逾20年後於今年2月結婚。麥克維哽咽說道，「他們真的是靈魂伴侶，他現在心碎不已。」

麥克維還提到，姊姊相當多才多藝，喜愛寫詩創作，並熱心於動物救援。她生前還親手更新自己的訃聞，註明自己「死於長新冠（Long COVID）」。

生命最後2年幾乎整天困鐵肺

利拉德死亡證明上的死因為慢性肺衰竭及小兒麻痺症後遺症，但麥克維堅信，長新冠才是奪走姊姊性命的元兇。她在疫情期間兩度確診，此後身體狀況急轉直下，生命最後5年裡因呼吸愈發困難無法出門，過去2年更是幾乎每天24小時都須待在鐵肺中。

小兒麻痺曾是令美國人聞之色變的傳染病之一，每年造成數千人癱瘓。自1955年疫苗問世後，美國於1979年宣布根除，利拉德的離世也為鐵肺相伴小兒麻痺病患一生的時代畫下句點。