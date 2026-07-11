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南投竹山降雨飆破350毫米　加走寮溪堰塞湖穩定溢流

▲加走寮溪堰塞湖於7月10日以無人機空拍觀測，水位維持穩定。（圖／南投縣政府提供）

▲加走寮溪堰塞湖於7月10日以無人機空拍觀測，水位維持穩定。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

巴威颱風來襲，為各地帶來強風豪雨，竹山鎮於下午3時許24小時雨量狂飆出冠於全南投縣的350.5毫米；南投縣政府指出，經持續掌握該鎮加走寮溪堰塞湖，所幸今天最新監測結果發現溪水滲流現況正常、尚無異狀。

受6月間梅雨季持續豪雨影響，竹山鎮瑞龍瀑布園區上游加走寮溪（清水溪支流）發生邊坡崩塌、河道受土石堆積阻塞形成堰塞湖，農村水保署南投分署與南投縣政府專業團隊當時評估蓄水量約10萬公噸；南投分署應變小組近月來持續監測，透過現地架設監視攝影機(CCD)、自計式雨量筒及定期空拍作業，掌握堰塞湖水位、降雨、壩體及河道變化。

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依「土石流及大規模崩塌防災資訊網」今日最新資料，7月10日空拍判釋及現地雨量筒觀測成果，主崩場面面積0.72公頃，壩體長95公尺，寬32公尺、高21公尺，堆積土體量4.65萬立方公尺，蓄水量3.1萬噸，與7月6日前次空拍判釋相比減少3.8萬噸。

南投縣農業處土石流暨堰塞湖防災應變中心表示，昨天無人機空拍觀測，堰塞湖水位維持穩定，今天上午CCD即時監測，亦確認溪水滲流現況正常，將持續配合水保署南投分署，透過科技監測與當地的防災專員隨時掌握變化情形，並已督請竹山鎮公所於加走寮溪堰塞湖下游及周邊易致災區域，預先做好預防性應變措施，也籲請民眾於颱風期間遠離河川與山區，注意自身安全。

「土石流及大規模崩塌防災資訊網」加走寮溪堰塞湖專區：https://246.ardswc.gov.tw/Monitoring/BarrierLake1

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