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巴威明上午遠離台灣　新北全市紅黃線路段延長停放到13日上午7點

▲▼巴威颱風侵台，暴風圈逐步壟罩北台灣，受外圍環流影響下帶來間歇性強風豪雨,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲巴威颱風侵台。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

巴威颱風預計12日逐漸遠離，為讓民眾安心進行風災後家園整理及復原作業，新北市全市紅、黃線路段於12日持續開放臨時停車，並自13日上午7點起恢復管制，路邊停車亦同步恢復收費。另外，停放於學校校園內的車輛，除新北高中因作為分科測驗考場，須於12日上午8時前駛離校園外，其餘停放車輛請於13日上午7點前駛離校園；逾時未駛離者，警察機關將依《道路交通管理處罰條例》予以舉發、拖吊或移置車輛。

另外，水門周邊紅、黃線路段恢復管制時間，將視高灘地於颱風遠離後的復原進度另行公告；如有必要，將依實際情形延長開放臨時停車措施，請民眾留意新北市政府最新公告。

交通局表示，開放紅、黃線臨時停車路段不包括河濱道路及堤外道路；原則上，道路寬度10公尺以上者可雙側停車。車輛應順向緊靠路邊停放，道路須維持雙向會車功能，禁止併排停車，並不得妨礙救災車輛通行，以維護公共安全。

另外，交岔路口10公尺內、公共汽車招呼站10公尺內、消防栓及消防車出入口5公尺內、消防通道、越堤道路兩側及高灘地越堤道、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、內側車道、車行地下道、高架道路，以及其他依法禁止臨時停車或顯有妨礙人、車通行之處所，均不得停車。

交通局提醒，計程車招呼站及專用停車格仍維持原規定使用；時段性管制停車格則於禁止臨時停車時段以外開放。民眾停放車輛時，請務必於車內留下緊急聯絡電話，以利緊急狀況聯繫。

▲▼巴威颱風1430最新路徑。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風1430最新路徑。（圖／氣象署提供）
  

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