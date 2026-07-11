巴威逼近中國沿海　上海兩機場取消近400架航班

▲上海浦東機場。（圖／CFP）



文／中央社

颱風巴威逐漸逼近中國，預計12日凌晨在浙江沿海登陸。上海兩座機場今日計劃取消近400架次航班，杭州機場也計劃取消198架次，浙江多座機場取消全部航班。長三角鐵路部分路段也採取臨時停運措施。

中國中央氣象台11日上午10時繼續發布颱風橙色預警，預計巴威颱風將於12日凌晨在浙江三門至蒼南一帶沿海登陸，登陸後向西北轉偏北方向移動，強度逐漸減弱。

據陸媒第一財經報導，截至今日上午11時，預計11至13日共有56座機場受到巴威颱風影響。11日，浙江溫州龍灣、台州路橋、麗水機場，以及福建福州長樂機場進出港航班已全部取消。浙江寧波櫟社機場取消率達60%。

截至11日上午8時30分，杭州機場各航司計劃取消11日進出港航班198架次。上海浦東機場與虹橋機場計劃取消航班近400架次。

據央視新聞報導，鐵路部門也對長三角鐵路部分線路採取臨時停運措施。11日至14日，包括杭深、京滬、滬昆、合福等高鐵及多條區域鐵路，部分區段、部分時段列車臨時停運。

浙江省防汛防颱抗旱指揮部於今日上午11時將防颱風應急響應提升至最高等級Ⅰ級，必要時宣布進入緊急防汛期，採取停止戶外集體活動、停工、停課、停業、停運和封閉交通道路等措施。寧波地鐵自今日中午12時起，部分線高架區段及部分地下車站暫停運營；自晚間7時起，全線網暫停運營。