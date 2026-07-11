雞場剛蓋好遇跳電慘劇！4.6萬隻肉雞3小時全悶死...損失破500萬

▲台南下營一間養雞場昨晚突然停電，價值超過500萬元的4.6萬隻肉雞全部悶死。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南市下營區一處養雞場昨(10)日晚間發生大量肉雞死亡事件。業者指出，雞舍晚間9時許突然跳電，導致通風設備全面停擺，由於當晚天氣悶熱，直到隔天凌晨2時巡視時才驚覺異狀，東棟雞舍內約4.6萬隻白色肉雞已全數悶死。這批肉雞原訂12日即可出貨，卻在前一天發生意外，初估損失超過500萬元。

下營區長李宗翰表示，該養雞場位於大埤寮，雞舍分為東、西兩棟，事發的是東棟雞舍。初步了解，昨晚約9時發生跳電後，排風扇等通風設備立即停止運作，雞舍長時間處於高溫悶熱環境，造成大批雞隻死亡。李宗翰指出，台電獲報後派員到場檢查，初步確認供電並無異常，研判是雞場內線開關跳脫，已請用戶洽承裝業檢視負載及內線開關，以免再次發生。區公所估計約有4萬多隻雞死亡，業者損失約500萬元。

據了解，該養雞場剛完工營運不久，畜牧登記證仍在申請中。業者表示，這批肉雞原本上周就應出貨，但因下游廠商調整時程，延至12日才取貨，沒想到竟在出貨前夕發生意外，讓心血一夕化為烏有，除了面臨鉅額損失，後續還得處理大量雞隻屍體。由於死亡雞隻數量龐大，化製場一時無法全數收運，業者只得向下營區公所求助，希望協助清運善後。區公所接獲通報後，也立即通知台南市農業局及民政局到場協助。

新任台南市民政局長李芳林獲報後親自前往了解情況，承諾將全力協助處理後續事宜，除持續安排送往化製場外，針對部分腐敗程度較高的雞隻，也將協調堆肥業者協助清運處理。不過，區公所表示，因該養雞場尚未取得畜牧執照，且本案並非天然災害造成，依現行規定無法申請政府天然災害救助金，業者須自行承擔相關損失。