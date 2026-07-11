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巴威大雨挹注「日月潭滿水位」　九蛙疊像將全數重回水中悠游

▲日月潭九蛙疊像已快滅頂，與2月間佇立在春旱淤泥中的景象對比強烈。（圖／翻攝「九蛙伊達邵」Youtube直播頻道，下同）

▲日月潭九蛙疊像已快滅頂，與2月間佇立在春旱淤泥中的景象對比強烈。（圖／翻攝「九蛙伊達邵」Youtube直播頻道，下同）

記者高堂堯／南投報導

巴威颱風發威，為各地帶來強風豪雨，日月潭水庫睽違多月終於將再度達到滿水位，位於伊達邵地區的人氣景點九蛙疊像也即將滅頂，全數重回水中悠游。

根據水利署下午2時監測數據，日月潭水庫有效蓄水量達12924.73萬立方米，水位達748.45米，蓄水率逼近100%；而從即時監視畫面看來，九蛙疊像僅剩第九蛙的部分頭頂露出水面，距離滅頂高度的748.48米僅差區區3公分。

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▲日月潭九蛙疊像已快滅頂。（圖／翻攝「九蛙伊達邵」Youtube直播頻道）

今年春天山區降雨量偏低，加上下游農業灌溉用水需求影響，日月潭水庫水位曾呈現明顯下降趨勢，於3月中旬降至742公尺左右、蓄水率僅6成；日月潭國家風景區管理處除執行朝霧碼頭2號浮排拖離作業並銜接至深水區3號浮排使用、封閉右側管制門，以避免浮排因水位過低觸底損壞及維護遊客安全，並同時維持碼頭基本接駁功能。

▲▼日月潭九蛙疊像於3月間全數亮相，爾後隨水位回升而逐隻沒入水中。（圖／翻攝「九蛙伊達邵」Youtube直播頻道）

▲▼日月潭九蛙疊像於3月間全數亮相，爾後隨水位回升而逐隻沒入水中。

▲日月潭九蛙疊像已快滅頂。（圖／翻攝「九蛙伊達邵」Youtube直播頻道）

而當時位於大竹湖及伊達邵間的水蛙頭步道潭邊因水位下降，大面積淤泥裸露並呈乾裂狀，水庫主管單位台電公司也曾派員挖除九蛙疊像周邊的淤泥、順便為九蛙「洗澡」，讓遊客能欣賞九隻青蛙的全貌；爾後隨梅雨期間、目前颱風雨量的挹注，水位持續回升，九蛙疊像又漸漸逐隻沒入水中，到今天可望再度滅頂。

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