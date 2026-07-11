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睡夢中「黑熊貼臉」險沒命！　日69翁嚇壞：有呼吸聲

記者張方瑀／綜合報導

日本岩手縣雫石町近期頻傳黑熊闖入民宅事件！一名69歲老翁半夜在客廳睡覺時，突然感覺臉上傳來不明的「呼吸氣息」，沒想到一睜開眼，竟發現一頭成年黑熊就近在咫尺，嚇得他立刻大聲呼救。此外，當地還有民宅在一天內兩度遭黑熊闖入啃食貓咪飼料與醃菜，所幸皆未造成人員傷亡。

累癱忘鎖門　睜眼見黑熊「貼臉」

根據《讀賣新聞》報導，9日凌晨1時左右，住在雫石町長山篠川原的69歲畜牧業者松原博道，在8日深夜幫忙完牛隻接生後，因為過度疲勞忘記將側門的拉門上鎖，便直接在自家一樓的客廳躺下休息。

睡到一半時，他突然感覺到臉部附近有呼吸的氣息，睜開眼睛一看，赫然發現一頭成年黑熊就在極近的距離看著他。

大聲喝斥趕跑　黑熊仍不死心徘徊

松原嚇得立刻大聲呼喊，黑熊受到驚嚇一度逃到室外。但他將門上鎖後，黑熊卻仍不死心，不斷用前腳試圖拉開拉門企圖再次闖入。他的39歲次子勇太從隔壁建築物二樓用手電筒往下照射時，甚至還聽到了黑熊的低吼聲。

勇太控訴，這隻熊幾天前就曾出現，不僅把小屋裡約15公斤的飼料和要給小牛喝的奶粉吃光，而且「連人大聲呼喊也不怕，已經危及父親的生命安全，希望能盡快將其移除。」町公所接獲通報後，已在8日於住宅腹地內設置箱型陷阱加強警戒。

熊一天兩度破門吃貓飼料

除了松原家之外，雫石町西根地區也發生黑熊入侵事件。當第一名70多歲老翁5日凌晨4時起床時，發現一頭成年黑熊從未上鎖的拉門闖入玄關，不但咬破貓飼料袋大快朵頤，現場還留下吃過醃大頭菜的痕跡。

老翁大聲喝斥將熊趕跑並把門上鎖，沒想到同一天晚間7時20分左右，黑熊竟破壞大門門鎖再次闖入吃貓飼料。

警方廣播宣導加強戒備

儘管這起一天闖入兩次的事件中，老翁大聲喝斥後熊便轉身離開，未造成任何人員受傷，但為了防止黑熊再度闖入，當地町公所與獵友會已在該名老翁家玄關前，使用堅固的木板架設路障，警方也持續在周邊進行廣播宣導，呼籲當地民眾提高警覺。

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