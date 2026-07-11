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巴威加速通過北部海面　陸警縮小至13縣市

記者李姿慧／台北報導

巴威颱風中心正在從台灣北部海面通過，陸上警戒區縮小為13縣市，台東解除警戒，目前巴威颱風有減弱趨勢，不過前進速度加快，未來將以每小時30公里速度前進，台灣本島預計明天凌晨至清晨脫離暴風圈，上午解除颱風警報。

巴威颱風今天下午2時中心位置在台北的東北方約240公里處，以每小時28轉23公里速度，向北北西轉西北進行，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，強度持續減弱，7級風平均暴風半徑350公里，暴風圈籠罩台中以北、南投、宜蘭、花蓮陸地，風雨持續中，對彰化以北、南投、宜蘭、花蓮地區及馬祖構成威脅。

陸上警戒區也縮小為13縣市，包括新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹縣、新竹市、苗栗、台中、花蓮、彰化、南投、馬祖，台東已解除陸警。海上警戒區則包括台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面。

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▲▼巴威颱風1430最新路徑。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

中央氣象署科長林伯東表示，巴威颱風目前在北部海面，預計下午到傍晚通過台灣北部海面，目前是影響最明顯時刻。

林伯東指出，巴威所處位置位於東亞地區低壓帶，北邊有高壓環流，過去這段時間，巴威進入台灣北部海面後，過去3小時速度有加快的情況，未來會持續以每小時30多公里速度前進。

▲巴威颱風挾帶強大風雨，北市民眾冒險出門。（圖／記者林敬旻攝）

▲巴威颱風挾帶強大風雨，北市民眾冒險出門。（圖／記者林敬旻攝）

林伯東預估，台灣本島脫離颱風警報時間點將落在明天凌晨到清晨，隨著颱風往中國大陸前進和登陸，強度和暴風圈減弱速度快，明天清晨到上午台灣陸警和海警都可能解除。

▲▼巴威颱風影響。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風影響降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，林伯東說明，目前螺旋雨帶已經影響台灣地區，主要降雨熱區在西半部山區，尤其是嘉義以北地區雨勢明顯，氣象署持續發布豪大雨特報，全台各地有豪大雨，台中以北山區則有超大豪雨，北部、宜蘭山區、南投山區、雲林山區、嘉義山區有大豪雨，其他地區也有豪大雨發生的可能。

林伯東指出，今天下午降雨熱區集中在北部和中南部山區，晚上過後，台灣地區風向轉偏西風，新竹以南山區要留意豪大雨，明天白天及晚上在颱風遠離後，台灣附近降雨才會緩和下來。

▲▼巴威颱風影響。（圖／氣象署提供）

▲風力觀測。（圖／氣象署提供）

風力部分，林伯東表示，今天至下午2點各地都有強風發生，西半部普遍有8到10級強陣風，尤其山區和恆春半島、蘭嶼有10到12級、甚至14級強陣風；今天下午各地容易有9到10級強陣風，北海岸嚴防10到12級強陣風。

今天晚間隨颱風逐漸遠離後，中南部風勢會變小，屏東、台東受局部環流影響，風勢仍大，估有9到10級強陣風，北部明天凌晨風勢將變小，減弱為8級強陣風，不過北部沿海及北海岸仍有10級強陣風。

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