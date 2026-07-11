沒有颱風假！焚風襲台東氣溫上看38度　民眾哀號：全身快燒起來

記者楊晨東、郭玗潔／台東報導

巴威颱風來襲，台東縣今（11）除蘭嶼鄉及綠島鄉放假外，是全台唯一正常上班、上課的縣市，不過台東不僅沒有因為颱風來襲出現明顯降雨及強風，反而因為受到巴威颱風外圍環流沉降作用影響，焚風效應明顯，氣溫一路攀升，更因卑南溪、太麻里溪河床因乾燥，被強風颳起沙塵，視線一片迷茫。Threads網友紛紛表示「熱死人的風」、「起風了，然後超級焚風。。哭啊」、「今天在台東市區我覺得全身都快燒起來了，所有東西都是燙的」。

▲巴威颱風來襲，台東颳起焚風和沙塵。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）。

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中央氣象署表示，因颱風環流沉降影響，台東縣已有焚風發生，花蓮縣及金門縣則有焚風發生的機會，今(11)日白天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣、金門縣為黃色燈號，請民眾注意。

中央氣象署提醒，應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。