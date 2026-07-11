台中唯一營業百貨！漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

中颱巴威來勢洶洶，台中市今(11日)宣布停班停課，多家百貨商場均跟進宣布今休館一天；只有台中漢神洲際百貨反其道而行，宣布今中午12點開門營業，成為台中唯一一家營業的百貨商場，接近中午時就出現人潮，漢神一名櫃姐崩潰在社群平台悲鳴，「我恨你們這些颱風天還要出門逛百貨的人，就是你們才會讓高層決定要營業！」

▲漢神洲際是台中今唯一一家營業的百貨，中午開門後湧入人潮。（圖／民眾提供）

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巴威今從北部海域掠過，但其暴風圈相當龐大，台中今仍出現風雨，西屯區西安公園、四川路、都會園路、市政路等處接連發生路樹倒塌意外，砸中多部車輛。市長盧秀燕今上午主持一級開設第三次工作會議，台中市截至上午9時，發生土石崩落43件，疏散撤離人數2096人，收容39人，全市造成8000多戶停電，盧秀燕特別舉出有4名市民在颱風天受傷，呼籲民眾不要外出，以免發生危險。

▲漢神百貨內手扶梯滿滿都是逛街民眾。（圖／民眾提供）

考量颱風挾帶狂風豪雨，W9新光三越、大遠百、中友百貨、廣三SOGO、三井Outlet以及Lalaport、豐原太平洋百貨紛紛宣布今(11日)休館一天，僅有台中漢神洲際百貨宣布中午12點開始營業，成為台中市今唯一一家營業的百貨商場。

有櫃姐在社群平台發文，紀錄下漢神滿滿排隊人潮，直呼「我恨你們這些颱風天還要出門逛百貨的人，就是你們才會讓高層決定要營業！」該則發文曝光後也引起網友共鳴，「今天絕對不會去漢神的，支持百貨員工」、「一天沒逛百貨是會怎麼樣嗎」、「放颱風假不是要你們出門逛百貨的欸」、「支持颱風天不要為了玩樂出門！」

雖然有崩潰櫃姐，但漢神洲際內部也有佛心品牌，考量風雨太大，自主宣布閉櫃一天，員工得知後紛紛直呼「足感心！」