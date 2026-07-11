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國小生「2003年失聯」解謎任務爆紅！網狂找線索：毛到不行

在 Threads 查看

記者曾筠淇／綜合報導

有些解謎工作室會在製作線上遊戲，讓網友在家就能參與。「解謎任務工作室」昨日突然PO出「協尋」公告，提到溪埕國小的許雅雯同學於校外教學活動期間失去聯絡。貼文一出，立刻掀起熱烈討論。

工作室PO協尋文

「解謎任務工作室」昨日在Threads上發文提到，2003年7月4日，溪埕國小三年級許雅雯同學於校外教學活動期間失去聯絡，請各界協助留意，如果有相關消息，請聯絡溪埕國小學務處或嘉平縣警察局溪埕分局。文中還寫明該生的相關資訊，包含三年丙班、約125公分、體型瘦小，穿著白色短袖制服、深藍色短褲、白色球鞋。

此外，工作室還貼出「嘉平縣溪埕鎮溪埕國民小學全球資訊網」。雖然從網址可知，這並非真正的學校網站，但頁面做得相當逼真，還有入學資訊、活動剪影、學生作品、留言板等。

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一票網友線上解謎

貼文曝光後，累積逾200萬次瀏覽，網友也熱議，「沒有這小學跟分局啊，你自己編的吧」、「寫得太逼真，結果被很多人當真了」、「以後標題最好寫一下，不然還真的很多人誤會」、「不知道仿真校務網站的卡頓是故意做出來的，還是文章爆掉太多人衝進去玩所以卡」。

還有網友表示，「解到這邊就已經毛到不行，雅雯的最後一句話真的純粹到很痛心」、「玩完了，好厲害」、「我想解但看到網頁的照片就有點不敢了，做太真怕有恐怖的東西 」、「好酷！網站也做得很好，留友一起玩」。

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