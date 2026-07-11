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巴威肆虐嘉義逾5千戶停電！緊急搶修中　仍有3900戶無電可用

▲▼ 強颱巴威狂襲嘉義山區電力受創！台電冒雨挺進全力搶修中 。（圖／台電嘉義區處提供）

▲▼ 強颱巴威狂襲嘉義山區電力受創！台電冒雨挺進全力搶修中 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

強烈颱風「巴威」暴風圈今（11）日全面籠罩全台，夾帶的強風豪雨對嘉義地區電力設施造成嚴重衝擊。根據台電嘉義區營業處最新統計，截至今日上午9時止，嘉義縣境內累積曾停電戶數達5,523戶，經緊急搶修後，目前仍有3,930戶停電。台電已全面啟動災害搶修機制，火速動員全體工程人員，出動昇空車、吊臂車等重型機具，無懼惡劣天候，冒雨挺進第一線全力搶修。

台電嘉義區處說明，本次停電災情主要集中在地理環境險峻的山區，其中以中埔鄉剩餘3,275戶、阿里山鄉503戶和大埔鄉152戶為大宗。由於山區強風豪雨不斷，導致多處路樹倒塌壓斷配電線路，甚至出現電桿傾斜等災情。面對天候與地形的雙重考驗，台電同仁在確保安全的前提下，正全力修復受損線路。

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▲▼ 強颱巴威狂襲嘉義山區電力受創！台電冒雨挺進全力搶修中 。（圖／台電嘉義區處提供）

為降低停電對民生經濟的影響，台電嚴格遵循復電程序，優先確保自來水抽水站、醫院及軍警防汛等公用設施用電，隨後依主要幹線、分歧線，最後推进至個別用戶。台電深知停電不便，懇請受災民眾體諒前線同仁冒雨登高作業的艱辛，耐心等候。

▲▼ 強颱巴威狂襲嘉義山區電力受創！台電冒雨挺進全力搶修中 。（圖／台電嘉義區處提供）

台電提醒，颱風期間風勢強勁，若發現電線掉落或外露，切勿靠近或觸摸，請立即撥打「1911」客服專線。此外，建議民眾多利用「台灣電力APP」或台電官網「颱風停復電資訊」專區查詢通報，將珍貴的1911電話線路留給無法使用網路的長輩或有緊急需求者，攜手度過颱風難關。

▲▼ 強颱巴威狂襲嘉義山區電力受創！台電冒雨挺進全力搶修中 。（圖／台電嘉義區處提供）

▲▼ 強颱巴威狂襲嘉義山區電力受創！台電冒雨挺進全力搶修中 。（圖／台電嘉義區處提供）

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