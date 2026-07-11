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澳洲4歲男童慘死家中！手臂留恐怖傷口　母疑涉「食人」遭控謀殺

▲▼警察,警車。（示意圖／VCG）

▲澳洲一名4歲男童陳屍家中，母親疑涉食人遭控謀殺。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲一名4歲男童離奇陳屍家中，手臂嚴重受傷，現場景象駭人，警方甚至懷疑此案涉及食人行為。當局已安排對涉案的31歲母親進行口腔及指甲採樣，並以謀殺罪名將她起訴，她目前已遭羈押，未申請保釋，也不得保釋，預定9月1日再次出庭。

親媽涉殺兒子　食人列調查方向

衛報、紐約郵報等報導，這名母親近日主動前往警局，但當警方進入兩人同住的租屋處時，發現4歲男童的遺體，且孩子的手臂傷勢極其恐怖，據信已死亡數日，死狀悽慘。

調查人員緊急申請法庭命令，在女子被上銬起訴之前，對其口腔進行採檢。根據法庭文件，警方採集她口腔內部殘留物等，連同指甲也一併進行採樣。警方消息來源透露，在與這名母親進行談話後，警方已將食人行為列為調查方向之一。

警方表示，男童身上傷勢嚴重，「那是一個極其令人震驚的現場，我不會對這些傷勢的具體細節進行更多猜測。」不過目前第一時間前往現場的警員與救護人員均已接受心理輔導。

18個月前才通報　當局獨立調查

根據鄰居的說法，這名女子與前伴侶之間曾發生家暴的狀況，隨後她帶著兒子搬進這間租屋處。當局將對此案展開獨立調查，新南威爾斯州家庭與社區部長華盛頓（Kate Washington）透露，相關部門過去曾收到多起關於這戶人家的通報，最後一次通報是在18個月前，但最終仍發生憾事。

當被問及在有通報反映男童安全疑慮後，讓他繼續留在母親照顧下是否恰當時，華盛頓稱此案有許多複雜之處，而此一問題以及這名母親傳出的毒品使用與精神健康問題，都將納入審查範圍，檢視部門過去與這個家庭的接觸情形、男童為何與母親同住、部門所做的決策與行動是否恰當，以及部門是否原本可以做得更多來保護孩子。

這起命案徹底粉碎寧靜沿海小鎮的平靜，數十名居民自發性前往現場，獻花哀悼。

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