司機開車失去意識口吐白沫　人妻「果斷開車門」帶兒逃生

▲司機開車途中漸漸失去意識，女子開車門設法讓車輛減速，帶著兒子逃生。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡6日發生一起事故，一名36歲母親帶著6歲兒子搭乘計程車時，73歲司機卻在高速公路行駛期間漸漸失去意識，腳踩著油門，車輛開始沿著路肩行駛。她情急之下果斷打開車門，利用車門與摩擦欄杆產生的阻力設法讓車輛減速，並帶著年幼兒子逃生。她還稱，當順利下車後，發現司機已經失去意識，且口吐白沫。

不對勁！路樹枝葉打在車窗上 車輛開向路肩

8視界新聞網報導，這起驚魂記發生在新加坡東海岸公園大道（ECP）往濱海快速公路（MCE）路段，當時36歲內容創作者李蕊琪帶著6歲兒子從樟宜機場搭車，準備去和丈夫會合。起初她與司機交談並無異狀，沒想到過了一陣子突然發現路旁枝葉不斷拍打車窗，才猛然發現車子已經行駛在高速公路右側路肩。

李蕊琪透露，當時她試著與司機說話，司機一度把車子開回原路，起初司機有打哈欠，還以為是他想睡覺，她便跟對方講話。當時她還向司機要求停車，對方還能提問要停在哪裡，沒想到在這之後，司機再也沒有回應。

大膽開車門設法減速 母子脫困

李蕊琪透露，當時司機眼睛微微張開，但腳踩在油門上，車輛繼續往前開。她不會開車又不敢解開安全帶，為了保命，她決定打開右側車門試圖透過摩擦欄杆減速，「也不知道是不是他鬆腳了，沒多久真的慢下來」，在後方車輛駕駛的幫助之下，母子倆順利脫困。

司機失去意識口吐白沫 案件調查中

下車後，李蕊琪發現司機失去意識，一旁路人則是趕緊叫救護車並報警。她透露，「在等救護車的時候，我發現司機口吐白沫，當時很擔心他」。

警方證實，這名73歲男性計程車司機在失去意識的狀態下送醫，此案已展開調查。