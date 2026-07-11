北市路樹倒塌橫壓馬路　公園處緊急到場排除

▲北市承德路路樹倒塌，公園處緊急到場排除。（圖／公園處提供）



記者陳家祥／台北報導

巴威颱風進入台灣北部海面，預計下午到傍晚通過台灣，最快明天上午可望解除海陸警。台北市長蔣萬安今（11日）上午4度赴災防辦聽取整備報告，並再三強調要注意強風吹襲的災情，要求相關單位繃緊神經。北市下午也傳出零星路樹倒塌事故，公園處都緊急到場處理排除。

蔣萬安今上午表示，此次颱風在北市帶來的風力，市區平地會來到10到11級的強陣風，雨勢累積24小時的雨量會達390毫米大豪雨等級，山區更可能是超大豪雨。

蔣萬安要求各防救災單位必須上緊發條、繃緊神經，接下來在今天入夜之後甚至明天清晨，雖然雨勢、風勢慢慢趨緩，接下來就是全面進行災後復原的工作，希望以最快的速度，恢復市民的正常生活。

▲北市承德路傳出路樹倒塌，公園處人員緊急到場鋸斷排除事故。（圖／公園處提供）



北市災防辦指出，截至11日下午1點，北市共受理217件案件，已處理150件、處理中67件，無人受傷受困。受理案件主要為路樹災情130件（已處理88件），其次為民生基礎設施災情40件，主要為路樹倒塌致電線桿受損及造成小區域停電22件。

公園處表示，截至11日下午2點，共獲報115件事故排除案，包含路樹111件、路燈4件，目前已排除路樹事故75件、路燈2件。公園處共派出379人、車輛77輛及154部機具協助排除事故。

▲北市北投區湖山路一段48號前發生路樹倒塌一案，公園處已排除倒樹，恢復道路通行。（圖／公園處提供）

