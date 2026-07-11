巴威吹倒椰子樹壓電線！鄉公所緊急鋸樹　3小時搶通道路

▲里港警方會同台電、九如鄉公所人員清除路倒椰子樹。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

巴威颱風帶來強風豪雨，屏東縣九如鄉三多路一棵椰子樹11日上午遭強風吹倒，不僅阻斷道路，還壓及電線，影響人車通行安全。里港警方獲報立即派員到場警戒、交通疏導，並會同九如鄉公所及台電人員斷電、清除倒樹，歷經近3小時努力，順利恢復道路通行，守護用路人安全。

九如鄉三多路51巷於今（11）日上午8時45分許，一棵椰子樹不敵巴威颱風吹襲突然傾倒，不僅阻斷道路通行，還壓住電線，影響往來車輛及民眾安全。里港警分局九如分駐所獲報後，立即派遣所長邵軾傑、警員陳俊嘉趕赴現場，立即於現場周邊設置警戒，實施交通管制及人車疏導，引導來往車輛減速慢行、改道通行，避免發生二次事故。另考量倒塌樹木嚴重影響道路通行，警方在確認安全無虞後，先行合力將散落路面的樹枝及部分樹幹移置路旁，先恢復部分道路通行空間，降低交通衝擊。惟因現場樹木疑有壓迫電線情形，為避免發生觸電危險，警方立即通知九如鄉公所及台電公司派員到場協助處理。

同日11時許，九如鄉公所及台電工程人員陸續抵達現場，由台電工程人員先行實施斷電安全措施，確認現場已無觸電風險後，再利用機具進行椰子樹切割、吊掛及清除作業。施工期間，由所長邵軾傑率同警員陳俊嘉、羅佳純持續執行交通管制及人車疏導勤務，提醒用路人配合改道、減速慢行，並全程維持現場秩序，確保工程人員及往來民眾安全。經警方、九如鄉公所及台電公司通力合作，順利完成樹木移除及道路清理作業，並於上午11時30分解除交通管制，恢復道路正常通行。

里港警分局分局長邱逸樵表示，適逢巴威颱風影響期間，強風豪雨易造成路樹傾倒、招牌掉落及電線受損等危害，提醒民眾非必要應避免外出，如需外出務必提高警覺，減速慢行，隨時留意周遭環境，避免停留於大型樹木、老舊招牌及電線桿周邊。如發現路樹倒塌、電線掉落或其他危及公共安全情事，切勿貿然靠近或自行排除，應立即撥打110或通知相關單位到場處理，以免發生危險。