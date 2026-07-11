北港大橋傳落水！消防員風雨中搜救　議員參選人連手企業送肉包

▲▼ 大雨無阻溫情！北港大橋傳民眾落水，縣議員參選人呂文正攜手企業送熱肉包挺警消 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

今（11）日嘉義地區受到低壓帶影響，午後降下滂沱大雨。嘉義縣六腳鄉北港大橋稍早驚傳一起民眾落水案件，嘉義縣消防局接獲報案後，第一時間調派大批警消與搜救隊員趕赴現場展開救援。消防局隨後表示，目前現場雨勢及水流較大，搜救行動仍持續全力進行中。

得知消息後，民進黨嘉義縣議員參選人呂文正冒雨親赴現場關心搜救進度，眼見搜救人員頂著風雨在急流中與時間賽跑，體力消耗極大，呂文正隨即聯絡在地知名企業「振義食品批發工廠」，共同發起愛心物資應援。

呂文正與振義食品團隊迅速載運多箱剛出爐、熱騰騰的肉包直奔現場，並親自從後車廂搬運物資，親手送到剛從水域搜救上岸、全身濕透的消防隊員手中。搜救隊員在寒雨中接過熱肉包，顧不得滿身疲憊隨即大口補充體力，現場在風雨中顯得格外溫馨。

呂文正表示，警消同仁在惡劣天氣下執行任務極其辛勞，希望透過熱肉包為英雄們補充體力、驅逐寒意。他也期盼落水民眾能儘速平安獲救。

呂文正是台灣知名的救難急先鋒，曾任嘉義縣水上救生協會理事長與嘉義縣義勇特種搜救隊隊長，長期投入民間災害防救與社會慈善事業。他因卓越的救災貢獻，曾榮獲全國災害防救志工菁英獎首獎並獲選為鳳凰獎楷模。