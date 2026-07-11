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台東「唯一沒全縣放假」被狂酸　藍綠罕見一陣線！

台東未放颱風假引熱議　藍綠同聲力挺縣府依專業判斷

▲民進黨台東縣長參選人陳瑩表示，颱風假應依專業判斷。（圖／方萬民攝）

文／CTWANT

中度颱風巴威襲台，台東縣今（11）日成為本島唯一未宣布停班停課的縣市，引發外界熱議，縣長饒慶鈴臉書也湧入大量留言。不過，面對爭議，藍綠陣營罕見站在同一陣線，民進黨立委陳瑩與國民黨台東縣議長吳秀華皆表示，停班停課應依據氣象專業判斷，而非以政治考量或民意決定。

台東縣副縣長王志輝表示，縣府昨日是依據中央氣象署提供的風雨預測資料，以及縣府專業團隊綜合研判後，才決定今天正常上班上課。他指出，從今日實際天候來看，巴威颱風路徑偏北，加上中央山脈阻隔，台東風雨未如預期強烈，但縣府仍持續開設災害應變中心，密切監控天候變化，若情勢改變也會立即應變。

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民進黨立委陳瑩表示，颱風假不是「送假」，最重要的是保障民眾安全，地方政府應依據中央氣象署提供的專業資訊作出判斷，而不是單憑主觀感受決定是否停班停課。她指出，台東縣政府昨晚持續蒐集最新氣象資訊，直到晚間8時才做出最終決定，並非草率拍板。

陳瑩也認為，停班停課不僅涉及公共安全，同時牽動勞工加班、人力調度、店家營運及旅宿退費等層面，影響相當廣泛。她建議中央未來可檢討更符合各地區特性的停班停課標準，並提供更精細的氣象資訊，協助地方政府做出更精準的判斷。

國民黨台東縣議長吳秀華則表示，是否放颱風假本來就應依照氣象資料與專業評估決定，她支持縣府依據相關資訊作出判斷，也呼籲外界尊重專業決策。

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