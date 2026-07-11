基隆硬起來！闖警戒區觀浪將「直接開罰」　最高恐噴25萬

記者郭世賢／基隆報導

中度颱風「巴威」持續逼近台灣，基隆市已納入海上及陸上颱風警戒區域。隨著風雨逐漸增強，沿海地區恐出現強陣風、長浪及突發性大浪，基隆市政府宣布，自今天（11日）中午12時起，針對擅自進入海岸警戒區及管制區的民眾全面加強取締，違者將依《災害防救法》開罰，最高可處新台幣25萬元，呼籲民眾切勿冒險前往觀浪，以免危及生命安全。

▲別跟荷包過不去！基隆今起闖警戒區觀浪直接開罰，最高重罰25萬元。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



基隆市消防局表示，截至今天上午7時止，海巡單位與警察局已針對轄內海岸、港區、防波堤及熱門觀浪地點展開密集巡查。其中，海巡單位累計出動18車、54人次，勸離219輛車、474人；警察局則出動36車、72人次，現場勸離16件違規行為。市府將依據海象變化，持續機動增派巡查及勸導人力，全天候加強沿海危險區域安全維護。

市府指出，為保障民眾生命安全，自今天中午12時起，執勤人員對於擅自進入公告警戒區或管制區者，將不再僅以口頭勸導方式處理，而是直接依《災害防救法》開立舉發單，違規者可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，以落實防災管理。

基隆市長謝國樑表示，颱風期間海象變化快速，岸邊即使短暫平靜，也可能瞬間出現越浪或強勁長浪，危險性極高。他呼籲民眾切勿因一時好奇前往海邊觀浪、拍照、戲水或垂釣，務必配合現場執勤人員指示遠離海岸，共同守護自身安全，也避免增加第一線救災人員冒險救援的風險。

市府再次提醒，颱風期間請民眾隨時留意最新氣象資訊及政府公告，避免進入海岸、港區、防波堤等高風險區域，共同做好防颱措施，平安度過颱風侵襲。