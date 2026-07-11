還沒等到判決重傷亡！80歲嬤遭回收車連2撞　女兒接棒獲國賠99萬

▲倒垃圾遇橫禍！80歲嬤遭資源回收車連撞2次重傷，女兒代打國賠官司獲賠99萬（圖／示意照與本案無關／記者周宸亘攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名80多歲許姓婦人2024年清晨外出倒垃圾時，遭基隆市環保局資源回收車在短時間內連續2次暴衝撞擊，造成全身重傷。許婦事後提起國家賠償訴訟，惟訴訟期間不幸過世，由女兒繼承訴訟，向環保局求償293萬餘元。基隆地方法院審理後認定，環保局駕駛執行職務確有過失，判決基隆市環保局應賠償99萬3266元，全案仍可上訴。

判決指出，2024年2月8日上午6時許，基隆市環保局王姓司機駕駛資源回收車，準備停靠於垃圾車後方時，因踩踏離合器時左腳打滑，導致車輛突然向前暴衝，撞上正在前方倒垃圾的許婦。

未料，王姓司機撞人後一時慌張，欲下車察看時，因未確認排檔位置是否正確，導致車輛再次向前暴衝，二度撞擊許婦。許婦在極短時間內接連遭受2次撞擊，造成雙側骨盆骨折、脾臟撕裂傷及多根肋骨骨折等重傷。王姓司機刑事部分已遭法院依過失傷害罪判處有期徒刑4個月。

許婦事後提起國家賠償訴訟，請求醫療費、長照機構療養費、看護費及精神慰撫金等共293萬餘元。訴訟進行期間，許婦不幸過世，由女兒依法繼承訴訟。

基隆市環保局於審理時表示，不爭執王姓司機執行職務具有過失，但認為部分求償金額過高，且部分醫療及照護支出與本案車禍並無因果關係。

法院審理時，法官函詢相關醫療院所後認定，許婦後續治療的慢性腎臟病、腸胃道出血、癲癇等疾病，均與本次車禍無直接因果關係；另依病歷資料顯示，許婦受傷不到3個月即已恢復可自行行走，因此駁回其請求10餘個月的機構療養費及看護費。

法官審酌，許婦年逾80歲，僅是外出倒垃圾卻遭資源回收車連續2次撞擊，身心承受極大痛苦，因此酌定精神慰撫金80萬元，另加計骨科醫療費等損害，共計108萬餘元，扣除已領取的強制汽車責任保險理賠9萬餘元後，判決基隆市環保局應賠償99萬3266元，全案仍可上訴。