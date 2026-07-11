誇其他女生漂亮「卻說她可愛」有戲嗎？網吐實話：最高級的詞

▲男生口中的「可愛」是什麼意思？（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

一名女網友發文透露，她跟暗戀對象外出時，對方總愛誇讚其他女性很漂亮，讓她忍不住詢問男方對自己的評價，沒想到對方卻僅勉強的稱讚她可愛，因此她就想知道，被說可愛是不是等於不漂亮？貼文曝光後，引起討論。

心儀對象狂讚路人漂亮

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這名女網友在Dcard上，以「男生說可愛是不漂亮的意思嗎？」為標題發文。原PO表示，她與暗戀的男性朋友外出時，男方總是被路上的女生吸引，還會不斷向她誇讚路人很漂亮、很正。面對心儀對象頻繁稱讚他人，原PO忍不住詢問男方對自己的看法。

她被誇「很可愛」是什麼意思？

男方聽聞後，看了原PO一眼，隨後勉強、小聲的稱讚她「很可愛」。原PO當下很納悶，為什麼其他人都是漂亮，但她卻不是？且還回答得很勉強。事後她追問男生，說她可愛是什麼意思？但對方就是不回答，因此她就想知道，暗戀對方是不是禮貌的敷衍她？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「很可愛就是喜歡的意思，很漂亮是只可遠觀不可褻玩焉」、「會說可愛的才是真的喜歡的」、「男生多半把可愛當最高級的詞，不一定是說最漂亮，但會心動想追想保護」、「男生通常如果不覺得對方可愛，是連可愛兩個字都說不出來的」、「他絕對喜歡你，在男生的字典裡『可愛』＞＞＞『正』」、「應該是真的覺得你可愛吧？不然應該會說還行？算可愛？這種比較模擬兩可的答案」。

但也有網友認為，「如果他喜歡你，不會在你面前說別的女生漂亮吧」、「真漂亮就直接說了，說可愛也許只是禮貌性的回答」、「若是認識或親近的人要求給評價，長相離美女很遠的話，最禮貌的說話就是『可愛』==>這才是正解」。