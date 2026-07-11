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巴威來襲桃市府第二次會議　張善政：仍處關鍵時段嚴守防災應變

▲桃市府上午在消防局災害應變中心舉行「巴威颱風第二次工作會議」。（圖／市府新聞處提供）

▲桃市府上午在消防局災害應變中心舉行「巴威颱風第二次工作會議」。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

巴威颱風持續影響台灣，桃園市長張善政今（11）日在災害應變中心主持「巴威颱風第二次工作會議」，聽取各局處、各區公所最新災情應變情形後表示，依據氣象預報，今日下午至晚間是颱風影響關鍵時段，請各局處持續提高警覺，密切掌握天候變化，落實各項防災、搶修及復原工作，災情經通報後迅速處置，全力守護市民生命財產安全。

▲桃市府上午舉行「巴威颱風第二次工作會議」，張善政指示各局處密切掌握天候變化，落實防災、搶修與復原工作。（圖／市府新聞處提供）

▲桃市府上午舉行「巴威颱風第二次工作會議」，張善政指示各局處密切掌握天候變化，落實防災、搶修與復原工作。（圖／市府新聞處提供）

張善政會後前往水情中心視察水位監測、抽水設備及易積淹水地區整備情形時指出，目前風雨仍持續影響桃園，各單位務必維持高度戒備，加強巡查及應變，慰勉第一線防災及搶修人員辛勞，提醒執勤同仁務必注意自身安全。

消防局報告，截至會議時受理共37件災情，多數已完成處理，目前6案持續處置中，包括民眾通報積水及路樹倒塌等案件，現場持續監控，暫無重大災情；警察局報告，全面投入災害應變勤務，協助復興區公所執行預防性撤離作業，並於警戒區域實施交通管制及巡查勤務，維護民眾安全。

水務局報告，截至上午6時30分，最大總累積雨量為復興區171.5毫米，復興區持續列入土石流黃色警戒，相關預防性撤離作業均已完成，各抽水設施及防洪設備均維持正常運作，目前整體排水情形穩定。目前各水位監測站水位均維持正常，尚未達警戒標準，下午至晚間仍須密切監測雨勢及水情變化，適時調度各項防災資源，確保排水系統正常運作。針對易積淹水地區，市府將持續檢討排水系統及管線配置，研議長期改善方案，此次於龜山區華國新村等地預先布設抽水機，至今未出現積淹水情形，山區土石流及大規模崩塌潛勢區則持續嚴密監控。

▲市長張善政至水情中心視察水位監測、抽水設備及易積淹水地區整備情形。（圖／市府新聞處提供）

▲市長張善政至水情中心視察水位監測、抽水設備及易積淹水地區整備情形。（圖／市府新聞處提供）

民政局報告，復興區針對潛勢區完成預防性撤離，共撤離722人，其中114人入住收容安置處，其餘由親友接待或依親安置，各項生活照護均已妥善安排；工務局報告，目前橋梁及道路均持續巡查，部分道路、路燈及電線掉落等案件陸續完成處置，少數案件持續搶修中，另已預先部署人力及機具於復興區，以利即時應變。

衛生局報告，各醫院及住宿式機構均未回報災損情形，醫療量能維持正常；社會局報告，已開設收容安置處所並持續照顧收容民眾，同時提前完成老人、身心障礙者及營養餐服務對象物資配送，降低颱風影響；農業局報告，已完成果菜市場及相關農產供應設施防災整備，目前農產品供應正常，持續掌握市場價格及農損情形，如有災損將立即啟動查報作業。

教育局報告，各級學校均未傳出災情，將持續掌握校園狀況；觀光旅遊局指出，目前景區未傳出重大災情，部分步道已完成落石清除作業；原民局報告，目前部落水電及通訊均維持正常，若後續有災損情形，將立即組成勘查小組協助災後復原。

智發會報告，「1999」市民專線自9日晚間8時至11日上午6時，共受理約629件與颱風相關案件，主要為交通資訊、停車規定及路樹倒塌等事項，均已即時轉派相關單位處理；台灣自來水公司表示，目前桃園地區供水正常，已持續監控原水及供水系統，並於復興區預先部署發電機，以確保停電期間供水不中斷。

台電公司報告，截至上午9時，桃園仍有約2,521餘戶停電，已動員275名人力及140輛工程車投入搶修，並呼籲民眾如發現電線掉落，切勿靠近，應立即通報，以利加速復電作業；交通局報告，目前大眾運輸營運大致正常，將持續依風雨情形機動調整班次及服務。此外，各區公所逐一報告轄內災情，目前以路樹倒塌、電線掉落、道路零星受損及停電案件為主，多數已完成處置，其餘案件持續搶修中。

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