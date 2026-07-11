巴威來勢洶洶　上海樂高樂園12日臨時閉園

▲上海樂高樂園。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

颱風「巴威」預計12日凌晨在福建、浙江一帶登陸，上海樂高樂園宣布12日臨時閉園，以保障遊客及工作人員安全。

上海樂高樂園11日表示，根據氣象部門颱風巴威預警，為保障遊客及工作人員安全，上海樂高樂園度假區啓動防台防汛應急預案，同步落實相關防護舉措。

上海樂高樂園宣布，於7月12日（周日）臨時閉園，但樂高樂園酒店將繼續為住店客人開放酒店室內服務區域。

上海樂高樂園提到，持有7月12日樂園門票（包含全日票和半日票）的遊客，樂園將提供一張有效期為6個月的非指定日門票（含節假日），並於5個工作日內發放，遊客可在2027年1月11日前（含11日）任意日期到訪遊玩，非指定日門票無需預約，憑原票登記的身份證即可入園。

上海樂高樂園還說，所有已生效的上海樂高樂園年卡有效期將順延一天。若遊客由於行程安排不便，無法再次到訪，請聯繫原購票渠道申請特殊處理。

上海迪士尼截至11日下午1時尚未宣布閉園，但10日曾發出公告，稱若天氣狀況惡化，可能進行調整，包含暫停室外景點與娛樂演出。

上海迪士尼還說，持有10日至13日期間門票且門票未使用的遊客，若因天氣原因延遲遊園計劃，可聯繫原門票購買管道退款或改期。