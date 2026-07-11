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中颱巴威風勢強勁！北市頻傳路樹被吹倒　天母大樹橫躺壓5車

▲▼中颱巴威襲台，北市三起路樹倒塌，天母一棵大樹橫壓5汽車。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中颱巴威襲台，北市三起路樹倒塌，天母一棵大樹橫壓5汽車。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

中度颱風巴威接觸台灣陸地，因為風雨持續增強、持續發威，北市就發生三起路樹倒塌事件，其中北市天母一棵大樹倒塌，一次壓住五台汽車，所幸都無人受傷，警方也立刻聯繫車主，並通知相關單位協助清理。

▲▼中颱巴威襲台，北市三起路樹倒塌，天母一棵大樹橫壓5汽車。（圖／記者邱中岳翻攝）

巴威颱風威脅加劇，暴風圈擴大籠罩桃竹苗、台中、南投、台東地區，陸警範圍維持14縣市，氣象署示警，今天雨勢會非常猛烈，預計下午到傍晚將是巴威颱風最接近台灣的時間點。

▲▼中颱巴威襲台，士林中正路上一棵路樹遭強風吹倒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中颱巴威襲台，士林中正路上一棵路樹遭強風吹倒。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市也傳出三起路樹倒塌的事件，在上午8時許，位於北市士林區中正路的一棵路樹，直接約50公分、長度約10公尺，遭強風襲擊倒塌，所幸無人受傷，也沒有波及任何車輛。

其次，在上午9時許，北市內湖區大湖山莊街也傳出路樹倒塌，但是波及一台自小客車，所幸當時車上並沒有人員，警方也將聯繫車主，並通知相關單位協助清理倒塌的路樹。

▲▼中颱巴威襲台，士林中正路上一棵路樹遭強風吹倒。（圖／記者邱中岳翻攝）

中颱巴威風勢強勁，內湖一棵路樹倒塌，波及路邊停放的自小客車。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後，在北市中山北路七段，也有路樹因為不耐強風襲擊倒塌，倒塌後直接橫躺在5台汽車上，警方獲悉後到場，5台車上並沒有乘客，所以警方也通知相關單位清潔倒塌路樹，並通知車主到場。

▲▼中颱巴威發威，士林社正路17巷內，有一棵路樹遭強風吹倒，導致巷內兩台車遭波及。（圖／記者邱中岳翻攝）

中颱巴威發威，士林社正路17巷內，有一棵路樹遭強風吹倒，導致巷內兩台車遭波及。（圖／記者邱中岳翻攝）

此外，直到11日下午時分，又在北市士林區社正路17巷內，發生一棵路樹倒塌，波及停放在巷內的兩台汽車，目前也由相關單位協助處理。

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