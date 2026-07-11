載女兒屍體衝宮廟求「回魂」離奇車禍　廖大乙曝：神明顯靈攔車

▲廖大乙直言，陳女太過迷信，但神明不忍母親如此心碎，才透過這場車禍「顯靈」攔車。（圖／廖大乙提供）



記者游瓊華／台中報導

屏東縣新園鄉9日下午發生一起離奇車禍，卻意外揭開一段令人心碎的故事。一名63歲的陳姓婦人駕駛自小客車，在行經新園鄉時不慎擦撞路旁機車，警方獲報到場處理，原以為只是單純的外出意外，沒想到往車內一看，竟赫見副駕駛座上的37歲紀姓女兒已全身僵硬、明顯死亡多時。民俗專家廖大乙指出，或許是神明不忍看到母親如此心碎、深陷執念，才透過這場車禍「顯靈」攔車。

▲新園鄉中和路發生交通事故，附近就是知名的善良宮。（圖／記者陳崑福翻攝）



據調查，紀女長期臥病在床，由母親陳婦細心照料，日前卻一命嗚呼。但陳婦始終無法接受女兒離世，甚至深信只要誠心祈求，就能喚回女兒，因此，她帶著死者阿姨，一路從高雄南下，載著已經失去氣息的女兒，準備前往屏東廟宇求神顯靈。

同車的阿姨向警方透露，陳婦因為太過愛女兒，心理上完全無法排解喪女之痛，才會執意載著遺體南下，希望能求得神蹟讓女兒「復活」。

對於這起離奇案件，民俗專家廖大乙指出，車禍地點鄰近當地知名的「善良宮」，該路段平坦寬敞，照理說不易發生擦撞。他直言，陳婦愛女心切、太過迷信，想要「借屍還魂」，但或許是神明不忍看到母親如此心碎、深陷執念，才透過這場車禍「顯靈」攔車，出動天兵天將擋路，藉此點醒陳婦，希望她能放下執著，讓辛勞一生的女兒能平靜地走完最後一段路。

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