巴威帶水桶！陸發暴雨紅色預警　浙江、福建最猛烈

▲大陸發出暴雨紅色預警。（圖／翻攝大陸中央氣象台）



記者蔡紹堅／綜合報導

颱風「巴威」帶來大量降雨，大陸中央氣象台11日發布暴雨紅色預警，預估7月11日14時至12日14時期間，多地將出現強降雨天氣，其中又以浙江、福建雨勢最為猛烈。此外，大陸中央氣象台的預告範圍也涵蓋台灣，稱中北部局地雨量可能達到250至800毫米。

中央氣象台指出，浙江、福建北部、江西東北部、安徽南部，以及北京、天津北部、河北中北部、內蒙古東南部、遼寧西部和北部、吉林中東部等地，均有暴雨發生。

其中，浙江東部及中南部、福建北部、江西東北部、北京、天津北部、河北中北部、遼寧北部、吉林中部、四川盆地西部，將出現大暴雨；局部地區甚至可能出現特大暴雨。

降雨量方面，北京東北部與南部、河北中部及東北部局部地區，累積雨量預估達250至280毫米；浙江東部與南部、福建北部局地可達250至500毫米。

中央氣象台的預告範圍也包含台灣，稱台灣中北部局地雨量可能達到250至800毫米。

此外，上述地區部分時段將伴隨短時強降雨，最大小時雨量可達20至50毫米，局部地區甚至超過80毫米，並可能出現雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

紅色預警為大陸暴雨預警最高等級，上一次中央氣象台發布暴雨紅色預警，為2024年6月29日至30日。