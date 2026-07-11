巴威外圍環流狂掃台南！沿海恐飆10級強風　黃偉哲籲別掉以輕心

中度颱風巴威外圍環流持續影響台南，市長黃偉哲11日上午坐鎮台南市災害應變中心，主持第三次工作會報。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



中度颱風巴威外圍環流持續影響台南，沿海空曠地區最大陣風預估可達9至10級，台南市11日全天停止上班、停止上課，市長黃偉哲上午坐鎮台南市災害應變中心主持第三次工作會報，要求市府各單位持續維持最高警戒，全面掌握風雨變化及各地災情。

黃偉哲表示，巴威颱風暴風圈雖未直接涵蓋台南，但颱風路徑仍可能變化，加上外圍環流持續帶來強陣風，市府基於安全考量，宣布11日全市停班停課，讓市民有充裕時間完成防颱整備，並降低外出風險。

黃偉哲強調，民眾切勿因一時風雨減弱就掉以輕心，颱風期間應減少非必要外出，尤其不要前往海邊、河川及山區等高風險地區，務必以自身安全為優先。

台南市府統計，截至11日中午，全市整體災情仍在可控範圍，已完成12件路樹及6件廣告招牌災情處理，其餘案件持續處置中；停電部分已請台電全力搶修，目前未傳出停水及通訊中斷情形，各水庫運作也維持正常。

颱風期間另有民眾外出受傷，市府第一時間啟動緊急救護機制，所幸傷者均無大礙。黃偉哲再次提醒，市民在陸上颱風警報解除前仍應保持警覺，配合各項防颱措施，共同降低災害風險。

黃偉哲並要求各局處及區公所，在風雨完全趨緩前持續提高警戒，一旦接獲通報，立即投入積淹水抽排、水路疏通、路樹及掉落物清除等應變工作，維持城市正常運作及防災效率。

台南市府提醒，民眾應備妥飲用水、糧食、手電筒等防災物資，檢查居家排水及防水設施，並固定招牌、盆栽等易掉落物品；若發現側溝落水口遭雜物或塑膠墊阻塞，可在安全情況下協助清除，或撥打1999通報。民眾也可透過「台南市政府官方LINE」及「台南水情即時通APP」，即時掌握最新水情、氣象及防災資訊。