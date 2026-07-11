巴威強風灌高雄！山區急撤1671人　43路樹、招牌遭吹落倒塌　

▲巴威颱風帶來強勁風勢，高雄路牌被吹落。（圖／記者吳世龍攝）



記者許宥孺／高雄報導

受到巴威颱風風雨影響，全台各地傳出零星災情。高雄市政府統計，截至今（11）日中午12點前，已撤離桃源、那瑪夏、六龜3區1671人，並受理43件路樹、廣告招牌傾倒案件，另有6191戶受停電影響。

根據中央氣象署資訊，高雄市今日風力預測，最大陣風達8至9級，經評估沿海地區將出現10級以上陣風，山區雨量預測達340毫米，已達停班停課標準。為維護市民安全及準備各項應變作為，高市府宣布全市今(11)日停班停課。

▲仁武今天上午傳出2千多戶停電，台電人員趕往搶修 。（圖／翻攝自臉書社團{仁武人}※大小事）

高雄市區今日上午雨勢不大，但風勢強勁仍帶來災情。市府統計，截至中午12點，受理30件路樹傾倒，12件處理中；廣告招牌受損則有13件，7件處理中。全市無傳出人員傷亡。積淹水災情則未傳出或受理，另台電統計有6191戶用戶曾停電。

因應颱風來襲，市府也撤離桃源、那瑪夏及六龜等3區「保全戶」1565人；非保全戶部分，六龜、那瑪夏、桃源與湖內，共計已完成「非保全戶」撤離人數106人。截至中午12點，總計撤離1671人。