巴威清場！鹿港老街變空城畫面曝　「蚵煎一條街」頂強風迎客

記者唐詠絮／彰化報導

巴威颱風為彰化沿海地區帶來強風及間歇性雨勢，以往週末假期總是人潮爆滿的鹿港老街，今(11日)彰化縣放颱風假卻異常冷清；而向來以「蚵煎一條街」聞名的王功漁港，同樣遊客稀落，僅約一成店家勉強開門營業，老闆苦笑「加減賣啦」。隨著風雨逐漸增強，王功漁港已有滾滾洪流湧入，燈塔與景觀橋上空無一人，呈現罕見的蕭條景象。

▲彰化鹿港老街冷清。（圖／民眾提供）

▲彰化鹿港老街冷清。（圖／民眾提供）

今天是週六，原本應是鹿港老街最熱鬧的時刻，但受巴威颱風外圍環流影響，鹿港地區一早便風雨交加，嚴重影響遊客出遊意願。也有部分店家無奈表示，上午風雨稍歇後決定開門營業，希望能服務少數到訪的遊客，「只要有人來，我們就願意賣」，並期盼明天週日天氣好轉，能恢復往日人潮。

▲王功漁港風雨漸強。（圖／民眾提供）

而在彰化西南角的王功漁港，颱風威力同樣明顯。平時假日遊客絡繹不絕的「蚵煎一條街」，今日僅約一成店家冒險開門。有老闆笑稱：「反正待在家也沒事，不如開店賺點錢，缺錢啦！」但隨著時間接近中午，風雨逐漸加大，漁港內已有滾滾長浪湧入，水位明顯上升；王功燈塔與著名景觀橋周邊空無一人，不見任何遊客駐足拍照，整個漁港籠罩在風雨欲來的緊張氣氛中。

面對颱風可能帶來的豪雨，鹿港天后宮也嚴陣以待。總幹事劉家汶表示，以往強降雨時廟埕容易積水，廟方已備妥大型抽水馬達，一旦雨勢過大即可即時啟動抽水作業，避免淹水影響信眾參香。她呼籲民眾颱風天若非必要應避免外出，若需前往廟宇或沿海地區，務必注意自身安全。

▲鹿港天后宮備抽水機。（圖／民眾提供）