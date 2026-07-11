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颱風天關不住！漢神巨蛋塞爆民眾狂衝鼎泰豐　排隊人龍逾百公尺

記者許宥孺／高雄報導

受到巴威颱風影響，高雄市今（11）日雖宣布停止上班、上課，不過中午風雨不大，民眾紛紛外出覓食，高雄百貨指標漢神巨蛋還沒開門，停車場就湧入車潮，一票饕客則是直衝鼎泰豐，排隊人潮超過100公尺。有業者趁機賺颱風財，也有良心企業為避免同仁冒險通勤，乾脆宣布停業一天，網友全讚爆。

素有高雄百貨氣象指標的漢神百貨，今日上午宣布漢神巨蛋、漢神本館兩館延至中午12點營業，夢時代、義享時尚廣場、大立百貨等陸續跟進，僅新光三越體系商場維持正常時間營業。

▲▼漢神巨蛋颱風天湧人潮。（圖／記者許宥孺攝）

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▲▼漢神巨蛋颱風天湧人潮，不到12點就有人在排隊。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼漢神巨蛋颱風天湧人潮。（圖／記者許宥孺攝）

記者直擊，今日不到12點，就有許多民眾出門逛街，漢神巨蛋旁的新莊一路湧現排隊車潮，機車停車場也早有民眾站在出入口等百貨開門。

最夯的鼎泰豐先前已改在一樓戶外廣場左側躂剛散步街發放號碼牌，也有部分民眾在一開門後，就手刀衝進美食街，排隊人潮目測超過100公尺。

▲▼漢神巨蛋颱風天湧人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲漢神巨蛋一開門，大票民眾手當直衝鼎泰豐。（圖／記者許宥孺攝）

日系拉麵「神宮寺拉麵」在高雄漢神巨蛋、夢時代皆有設櫃，業者今日凌晨1點公告，考量颱風襲台影響，雖然百貨商場尚未宣布調整營業時間，但為了優先保障全體夥伴的生命安全，避免同仁冒著風雨風險通勤與工作，決定於11日暫停營業一天。

貼文一出後被網友讚爆，「良心企業，之後一定去消費」、「良心企業 必須新臺幣教訓」、「請每間公司都看到」、「哇靠 良心店家首例」、「找時間吃爆」、「良心企業，麵也好吃，日後還會再回訪。」

▲▼漢神巨蛋颱風天湧人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲ 來自日本名古屋的拉麵名店「神宮寺拉麵」宣布停業一天被讚爆。（圖／記者許宥孺攝）

民眾表示，百貨公司相對安全，吃的東西選擇多，帶小孩來逛街也很好殺時間，對於部分企業選擇颱風假停業，也給予讚賞，「配合政府、體恤員工是好業者」。

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