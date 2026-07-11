快訊／14縣市明午前風雨達停班課標準　最新雨量預報上修

▲巴威颱風挾帶強大風雨，北市民眾冒險出門。（圖／記者林敬旻攝）



記者李姿慧／台北報導

巴威颱風中心正通過北部海面，暴風圈籠罩臺中以北、南投、宜蘭、花蓮陸地，目前正是影響最劇時刻，估明天清晨脫離暴風圈、解除海陸警，根據氣象署今天下午1時最新風雨預測，明天下午前14縣市地區雨量或風力預估達停班課標準。至於是否停班停課，由各縣市政府決策公告為準。

雨量停班課達標地區：

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桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區。

風力停班課達標地區：

新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、恆春半島、蘭嶼綠島、連江縣、澎湖縣。

▲雨量預測。（圖／氣象署提供）

▲風力預測。（圖／氣象署提供）

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台北市等部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

▼雨量停班課標準。（圖／取自人事行政總處網站）