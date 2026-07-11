父母虐殺4歲女兒！「化學藥劑溶解」殘骸倒水庫　找不回全屍

▲ 哈里斯與母親海琳被控虐童致死。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國南卡羅來納州發生恐怖虐童案，一名年僅4歲的小女孩賈維亞（Javeayah Harris）遭家暴致死後，竟被以腐蝕性化學藥劑溶解屍體。父母將其殘骸棄置於水庫中，事後還向警方謊報女兒失蹤。

《紐約郵報》報導，艾肯郡警長索耶（Marty Sawyer）9日召開記者會說明，動員逾200名救援人員大規模搜索後，終於在雪松溪水庫（Cedar Creek Reservoir）尋獲賈維亞的部分遺骸。

▲ 當地民眾為紀念賈維亞走上街頭。

賈維亞的父親哈里斯（Johmarea Harris）與母親海琳（Michilae Herring）於本月4日被捕，兩人6月30日向當局謊稱女兒失蹤，但調查顯示，賈維亞很可能在他們報案前至少一個月便已死亡。

索耶在記者會上痛批2名嫌犯的行徑令他難以置信，甚至不配稱為父母，「在我37年執法生涯中從未聽過如此駭人的事件」，他們「費盡心思掩蓋其醜陋惡行」，使用腐蝕性化學物質及其他工具，加速破壞女童遺體，導致找回完整遺骸的可能性極低。

根據逮捕令文件，兩人坦承在海琳對女兒施暴導致受傷後不曾帶她就醫。他們目前均被控虐童致死罪及毀損人類遺骸罪，海琳還追加誣告罪。

兩人在5日的聽證會上雙雙被拒絕保釋，且不符合申請公設辯護人資格。由於案件嚴重性超出地方管轄範圍，交保與否將移交巡迴法院，法官將在30天內做出裁決，他們預定9月18日出庭應訊。