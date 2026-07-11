颱風下雨攪局！新莊2女童公園等媽媽躲雨失聯　幸遇暖警助尋獲

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區一名媽媽，昨天（10日）急忙前往警局報案表示，原本在中港公園與2個女兒遊玩，但突然想起有事先離開，但回頭到公園卻找不到2人。警方隨即調閱監視器，發現2人因躲雨離開公園，隨即又返回公園，警方循路線順利平安找到2名女童，幫助心急的媽媽找回女兒。

▲林女與2名女兒相約在公園等，但卻突然走失，報警順利尋回。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，因中台巴威颱風來襲，昨天新北市放起颱風假，住在新莊的32歲林姓女子，下午3時許帶著11歲、6歲的女兒到附近的中港公園遊玩，林女突然想起有急事要處理，便吩咐2女在公園稍等，事情辦完就回來接她們；但約過2小時林女辦完事，返回公園卻苦尋不著2女兒的身影，急忙到附近派出所報案。

▲巡邏警員在附近巷口尋獲2名女童。（圖／記者陸運陞翻攝）

值班警員獲報，請線上同仁在附近尋找，約過2小時在公園附近巷口發現2名眼神慌張的女童，經詢問卻認為林女的女兒，隨即帶回派出所讓母女3人重逢；女兒表示，母親才剛離開就開始下雨，就到文具店躲雨，返回公園時又沒看到母親，才試圖到附近巷口找尋，反而被巡邏警員發現。警員在最短時間協助母女3人重逢，讓林女不斷表達感謝，隨後帶著女兒返回家中。

▲警員將2女童帶回派出所與母親重逢。（圖／記者陸運陞翻攝）

新莊分局提醒，暑假期間孩童外出活動增加，家長應儘量避免讓年幼孩童單獨留在公共場所，並事先約定聯繫方式及等待地點。如遇走失情形，請立即撥打110報案，警方將全力投入協尋，守護每位市民及孩子的安全。