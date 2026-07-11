颱風天生了！「最美營養師」第三胎痛27小時：以為他想當強颱之子

▲高敏敏升格三寶媽。（圖／翻攝自FB／高敏敏 營養師）

記者鄺郁庭／綜合報導

「最美營養師」高敏敏宣布迎來第三寶，開心發文報喜「恭喜兒子，登陸地球。」她透露，這次生產歷經27個小時產程才終於和寶寶見面，完全打破她對第三胎會比較快的想像。高敏敏也分享，第一胎自然產花了19個小時、第二胎7.5小時，沒想到第三胎反而最久，讓她忍不住笑說，「誰說第三胎一定生比較快？真的不一定啊！」

巴威颱風來襲，北北基10、11日都停班課，早在9日就提前住院待產的高敏敏，今（11）日在粉專公布好消息，「經歷了27個小時的產程，你終於和我們見面。」她回顧三次自然產經驗，第一胎花了19個小時、第二胎7.5小時，第三胎卻足足生了27個小時，「誰說第三胎一定生比較快？真的不一定啊。」她坦言，這次結果「非常出乎意料」。

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她也表示，這趟生產之旅，再次讓自己深深感受到，「人生真的就是來體驗的」，生命充滿獨特性，每件事情都有不確定性。她也以這次颱風為例，原本大家都認為強颱會登陸，因此做好各種準備，沒想到還沒抵達就轉弱。

高敏敏說，自己原本也以為第三胎「應該會很順、很快、很有經驗」，但寶寶卻用自己的節奏，讓她明白「每一個生命都有自己的時間表。」她還幽默表示，「還以為他想當強颱之子，結果是假期男兒。」

最後，高敏敏向兒子深情喊話，「謝謝你選擇我們成為你的家人，歡迎來到地球。」並期待未來一家人一起迎接人生的每一段旅程，「接下來一起好好體驗這趟人生吧。」