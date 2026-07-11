　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

巴威造成南投縣1413戶停電　台電總動員冒雨搶修陸續復電

▲巴威颱風造成仁愛鄉路樹倒塌、壓損電線造成停電和交通中斷。（圖／仁愛鄉公所提供）

▲巴威颱風造成仁愛鄉路樹倒塌、壓損電線造成停電和交通中斷。（圖／仁愛鄉公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

巴威颱風逼近台灣本島引發強風豪雨，陸續造成草屯、竹山、鹿谷、名間等地區停電災情，截至今日上午12時止停電戶數為1413戶，多因強風吹襲致樹竹碰觸或倒塌壓斷線路造成停電故障；台電南投區營業處表示，已動員大量搶修人員、多輛各式工程車輛全面搶修，並已陸續恢復部分用戶供電。

針對仁愛、信義等易受風災影響且交通恐有中斷疑慮的山區，台電指出已於昨(10)日超前部署，於仁愛服務所成立前進指揮所，提前派員進駐因應整備，致力將颱風對民眾用電的影響降至最低；仁愛鄉公所指出，萬豐村後山農路約1公里處有麻竹倒塌壓到農舍電線掉落、目前車輛只能單向通行，投83線8k處也有倒塌樹幹壓損高壓電線，台電皆已派員到現場處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲巴威颱風造成南投部分地區停電，台電全力冒雨搶修中。（圖／台電南投區處、仁愛鄉公所提供）

南投區處說明，部分山區因道路受阻或路樹倒塌嚴重，致使搶修車輛通行困難，影響電力修復進度，除調度人力全力克服，也已與南投縣政府加強橫向聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道，若遇重大災情需要將立即向縣政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物以搶通道路，讓搶修車輛能於第一時間進場，加速復電速度。

▲巴威颱風來襲，造成草屯南坪路一帶斷線故障，台電人員冒雨進場搶修。（圖／台電南投區處提供）

▲巴威颱風來襲，造成草屯南坪路一帶斷線故障，台電人員冒雨進場搶修。（圖／台電南投區處提供）

台電強調，停電災情均會隨著風雨狀況動態變化，因應颱風可能挾帶強大西南氣流，提醒民眾務必加強防範地下室配電設備淹水，陽台及靠窗之電器插頭記得拔除，戶外插座可用膠帶黏貼遮蔽；若在路邊看到電線掉落或外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，以免發生觸電危險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／升級紅色警戒！苗栗泰安狂淹水　「5村」緊急撤離中
英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定
女等公車被吹倒退嚕　下秒大磁磚砸原地
空心菜鈣含量贏牛奶！營養師揭「2大禁忌搭配」
川普警告：千枚飛彈瞄準伊朗　若執行暗殺將「摧毀全境」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

巴威狂風橫掃！基隆、新北1.6萬戶停電　緊急搶修已9成復電

LIVE／巴威暴風圈估明晨脫離台灣　氣象署最新說明

誇其他女生漂亮「卻說她可愛」有戲嗎？網吐實話：最高級的詞

巴威發威！ 小三通金廈航線7／12上午仍停航　金泉線全天取消

國二兒洗澡時間變長！他見垃圾桶秒懂「求問怎麼溝通」　網喊噁心

南投竹山降雨飆破350毫米　加走寮溪堰塞湖穩定溢流

快訊／5縣市明天達停班課標準　最新風雨預報曝

不斷更新／華信立榮明天飛馬祖取消　巴威交通影響一次看

台中唯一營業百貨！漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

台鐵7月起「基層加薪2千、主管最高多4千」　明年再調4%

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

鸚鵡做錯事被媽媽唸　直接躺平裝死XD

巴威暴風圈觸陸點「3縣市機率高」　氣象署估後天解除陸警

姆巴佩12碼失手後救贖破門！　賽後一句「路還很長」藏冷靜

追風人直擊！巴威逼近沖繩石垣宮古島　當地現況曝光

巴威狂風橫掃！基隆、新北1.6萬戶停電　緊急搶修已9成復電

LIVE／巴威暴風圈估明晨脫離台灣　氣象署最新說明

誇其他女生漂亮「卻說她可愛」有戲嗎？網吐實話：最高級的詞

巴威發威！ 小三通金廈航線7／12上午仍停航　金泉線全天取消

國二兒洗澡時間變長！他見垃圾桶秒懂「求問怎麼溝通」　網喊噁心

南投竹山降雨飆破350毫米　加走寮溪堰塞湖穩定溢流

快訊／5縣市明天達停班課標準　最新風雨預報曝

不斷更新／華信立榮明天飛馬祖取消　巴威交通影響一次看

台中唯一營業百貨！漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

台鐵7月起「基層加薪2千、主管最高多4千」　明年再調4%

快訊／升級紅色警戒！苗栗縣泰安鄉狂淹水　「5村」緊急撤離中

太幸福！周子瑜後台「親自為他單獨慶生」網暴動：好羨慕

嘉義槽車打滑撞紅綠燈「折甘蔗」畫面曝　載液態氮空車虛驚一場

劉涵竹颱風天出門「見慘狀原路折返」　呼籲民眾：不要去海邊山林！

63歲玉女歌手曾是2億CEO...遭親姊背叛負債　爆「颱風天離家出走」　

「好萊塢資深男星」彼得范諾登病逝！享壽75歲　愛妻悲痛陪伴走完最後一程

巴威狂風橫掃！基隆、新北1.6萬戶停電　緊急搶修已9成復電

深夜街頭驚見女童獨行　成功警神判斷助南非家庭團圓

LIVE／巴威暴風圈估明晨脫離台灣　氣象署最新說明

苗栗泰安苗62線「淹到大腿」！民眾下山車輛拋錨　泡湯客暫避飯店

【驚悚車禍】重機與左轉車碰撞　22歲男大生噴飛身亡

生活熱門新聞

巴威趁機重建「雙眼牆」！　午後路徑可能突然「西拐」

獨／「全台最難訂餐廳」人潮爆　興奮直呼：天公有保佑

巴威01:15暴風圈觸陸東北部　挑戰再開眼

快訊／5縣市明天達停班課標準　最新風雨預報曝

LIVE／巴威蚯蚓扭北轉　氣象署最新說明

快訊／巴威颱風加速　暴風圈 掃進中部

快訊／明晨13縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

二伯抄襲風波還在燒！「品牌1商品」被檢舉疑違法

巴威加速通過北部海面　陸警縮小至13縣市

快訊／14縣市明午前風雨達停班課標準　最新雨量預報上修

不是雙響泡！泡麵區「只剩一個選擇」口味曝

巴威今風雨最劇烈！5縣市超大豪雨　最快明晨解除陸警

即／台中漢神洲際1200全館營業

護國神山發威！專家：「一刀切」護住花東　

更多熱門

相關新聞

高雄43路樹、招牌吹落倒塌　山區急撤1671人

高雄43路樹、招牌吹落倒塌　山區急撤1671人

受到巴威颱風風雨影響，全台各地傳出零星災情。高雄市政府統計，截至今（11）日中午12點前，已撤離桃源、那瑪夏、六龜3區1671人，並受理43件路樹、廣告招牌傾倒案件，另有6191戶受停電影響。

快訊／14縣市明午前風雨達停班課標準　最新雨量預報上修

快訊／14縣市明午前風雨達停班課標準　最新雨量預報上修

即／台3線大湖段雙向中斷　大片竹林滑落搶通中

即／台3線大湖段雙向中斷　大片竹林滑落搶通中

石門水庫水位急升　北水分署緊急開啟溢洪道

石門水庫水位急升　北水分署緊急開啟溢洪道

台14線廬山及屯原路段預警性封閉

台14線廬山及屯原路段預警性封閉

關鍵字：

巴威颱風停電搶修草屯竹山鹿谷名間仁愛信義

讀者迴響

熱門新聞

巴威趁機重建「雙眼牆」！　午後路徑可能突然「西拐」

獨／「全台最難訂餐廳」人潮爆　興奮直呼：天公有保佑

巴威01:15暴風圈觸陸東北部　挑戰再開眼

快訊／5縣市明天達停班課標準　最新風雨預報曝

LIVE／巴威蚯蚓扭北轉　氣象署最新說明

快訊／巴威颱風加速　暴風圈 掃進中部

17歲少女、18歲男失蹤！台南黃金海岸尋獲已成浮屍

陸預報員：原預測台灣中央山脈會削弱巴威

快訊／明晨13縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕

IU配合男友「累倒送醫」　閨蜜劉寅娜2月前心疼：以後選隨性點的人

二伯抄襲風波還在燒！「品牌1商品」被檢舉疑違法

巴威加速通過北部海面　陸警縮小至13縣市

快訊／14縣市明午前風雨達停班課標準　最新雨量預報上修

巴威降雨雷達圖神祕空白　網驚呼：大佛防護罩發威

更多

最夯影音

更多
巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強
巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面