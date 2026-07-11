巴威造成南投縣1413戶停電　台電總動員冒雨搶修陸續復電

▲巴威颱風造成仁愛鄉路樹倒塌、壓損電線造成停電和交通中斷。（圖／仁愛鄉公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

巴威颱風逼近台灣本島引發強風豪雨，陸續造成草屯、竹山、鹿谷、名間等地區停電災情，截至今日上午12時止停電戶數為1413戶，多因強風吹襲致樹竹碰觸或倒塌壓斷線路造成停電故障；台電南投區營業處表示，已動員大量搶修人員、多輛各式工程車輛全面搶修，並已陸續恢復部分用戶供電。

針對仁愛、信義等易受風災影響且交通恐有中斷疑慮的山區，台電指出已於昨(10)日超前部署，於仁愛服務所成立前進指揮所，提前派員進駐因應整備，致力將颱風對民眾用電的影響降至最低；仁愛鄉公所指出，萬豐村後山農路約1公里處有麻竹倒塌壓到農舍電線掉落、目前車輛只能單向通行，投83線8k處也有倒塌樹幹壓損高壓電線，台電皆已派員到現場處理。

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南投區處說明，部分山區因道路受阻或路樹倒塌嚴重，致使搶修車輛通行困難，影響電力修復進度，除調度人力全力克服，也已與南投縣政府加強橫向聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道，若遇重大災情需要將立即向縣政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物以搶通道路，讓搶修車輛能於第一時間進場，加速復電速度。

▲巴威颱風來襲，造成草屯南坪路一帶斷線故障，台電人員冒雨進場搶修。（圖／台電南投區處提供）

台電強調，停電災情均會隨著風雨狀況動態變化，因應颱風可能挾帶強大西南氣流，提醒民眾務必加強防範地下室配電設備淹水，陽台及靠窗之電器插頭記得拔除，戶外插座可用膠帶黏貼遮蔽；若在路邊看到電線掉落或外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，以免發生觸電危險。