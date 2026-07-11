最大風雨時間還沒到　北市災防辦提醒民眾別掉以輕心

▲巴威颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）



記者陳家祥／台北報導

巴威颱風正進入台灣北部海面，預計下午到傍晚通過，最快明天上午可望解除海陸警。北市災防辦今（11日）提醒，台北市區風強雨大的時間還沒到，民眾千萬不要掉以輕心，留在家中減少不必要的外出，最能確保安全。並再一次檢視家中招牌、盆栽、門窗是否應移置或加固，確認排水口及側溝沒有落葉雜物堵塞，以降低災損。

北市災防辦公室表示，受到巴威颱風影響，中央氣象署已針對台北市文山區以外的11個行政區發布陸上強風特報橙色燈號，預估今白天至晚上有陣風11級以上機會。

災防辦指出，目前士林區科教館站最大陣風已達10級（25.2m/s），山區最大陣風為北投區大屯山站12級（33.1m/s）。受到角隅效應影響，今晨本島最大陣風發生於屏東縣牡丹鄉牡丹池山14級（44.8m/s）。

災防辦說，隨颱風持續向西北移動，環境風向將於今日中午12時至下午6時轉為西北風至偏西風，屆時台北市區有發生9至11級強陣風機率。

災防辦提醒，台北市區風強雨大的時間還沒到，民眾千萬不要掉以輕心，留在家中減少不必要的外出，最能確保安全。並再一次檢視家中招牌、盆栽、門窗是否應移置或加固，確認排水口及側溝沒有落葉雜物堵塞，以降低災損。

▲蔣萬安主持台北市政府巴威颱風工作會報 。（圖／記者徐文彬攝）