台14線廬山及屯原路段預警性封閉　7／12清晨前禁止通行

▲廬山溫泉塔羅灣溪和鋼便橋現況。（圖／仁愛鄉公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

巴威颱風為各地帶來強風豪雨，依據中央氣象署今早風雨預報單情資，南投縣山區預估雨量為大豪雨等級以上，達台14線86k~92k廬山及94k~99k屯原相關管理值，公路局中區養護工程分局今天（11日）11時宣布兩位於仁愛鄉路段實施預警性封閉管制，並視明(12)日6時朝巡或颱風降雨情形，另行公布開放時間。

日月潭氣象站指出，仁愛鄉截至11時20分監測數據顯示24小時累積雨量為71毫米，但下午2時至晚間8時仍恐出現大豪雨；仁愛鄉公所表示，昨晚風勢雨勢不大，目前廬山溫泉塔羅灣溪水勢尚未明顯增長、鋼便橋仍屬安全，並持續提醒民眾「白天才是考驗的開始」。

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公路單位指出，考量雨勢將持續加大及視線不佳，上述兩路段致災風險高，為維護用路人安全而進行預警性封閉，並特別呼籲用路人遵守管制規定，而颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，建議用路人如非必要請勿進入，以確保自身安全。

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