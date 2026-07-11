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巴威豪雨水位持續上升！石門水庫相隔618天再度洩洪　壯觀畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

巴威颱風為石門水庫集水區帶來明顯降雨，經濟部水利署今（11）日表示，截至上午10時止，累計降雨量約209毫米，入流總量約1992萬立方公尺，水庫水位持續上升中，因集水區降雨不斷且入流量快速增加，為水庫設施安全及減輕下游防汛壓力，北水分署於上午11時許開啟溢洪道洩洪，以控制水庫水位上升速度，距離前次2024年10月31日康芮颱風啟動溢洪道放水，已相隔約618天。

▲巴威颱風帶來豪大雨，石門水庫水位仍持續上升中，北水分署於今天上午11時許開啟溢洪道洩洪。（圖／北水分署提供）

▲巴威颱風帶來豪大雨，石門水庫水位仍持續上升中，北水分署於今天上午11時許開啟溢洪道洩洪。（圖／北水分署提供）

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水利署指出，目前石門水庫入流量已達每秒1196立方公尺，今日上午十一時溢洪道加入放水後，合計放水量約為每秒938立方公尺，因事先水庫已預留約4700萬立方公尺滯洪空間，故可有效控制水庫水位上升速率。

此外，因巴威颱風尖峰流量預估在今日傍晚才會出現，分署將視降雨及入流量調整放水量，呼籲民眾切勿進入石門水庫下游河道、水域、溪床及相關警戒區域，並留意水庫發布之警戒資訊，以維安全。

▲巴威颱風帶來豪大雨，北水分署於上午11時許開啟溢洪道洩洪，氣勢磅礡。（圖／北水分署提供）

▲巴威颱風帶來豪大雨，北水分署於上午11時許開啟溢洪道洩洪，氣勢磅礡。（圖／北水分署提供）

水利署強調，石門水庫近日休園進行防颱作業，考量今日為巴威颱風風雨最大時刻，建議民眾減少外出旅遊。如有必要至園區請切勿進入管制區域，遵從保警人員指揮引導，確保園區通行安全。

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