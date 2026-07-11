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賣手機沒拔SIM卡淪人頭戶　桃園男挨告結局逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）被指控將手機門號交給詐騙集團使用，導致受害者遭盜刷損失1.6萬元，但他堅詞否認幫助詐團，並表示當時只是將手機拿去賣，連同SIM卡一併交給手機行老闆。桃園地院法官日前審理之後，裁定阿茂無罪。

▲▼蘋果手機。（圖／CFP）

▲阿茂賣手機沒拔SIM卡，竟淪為詐團人頭戶。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂被指控將手機門號提供給詐團使用，該詐團在2023年11月間利用阿茂的門號，發送假的銀行安全性警告簡訊，誘導受害者輸入信用卡驗證資訊，成功盜刷1萬6221元。

阿茂到案之後否認涉詐，強調當時他只是把手機拿去賣掉，手機連同SIM卡都一併交給手機行老闆，不知道後續如何處理。

手機行老闆在法院審理時具結證稱，阿茂來賣手機時確實沒有拔SIM卡，他檢測完成後有拔除，並放在桌上推到阿茂面前，後來因為忙著處理其他客人的問題，無法確定SIM卡是不是被阿茂取走，也沒有印象後續是否曾為了SIM卡問題聯繫阿茂。

桃園地院法官認為，從證人證詞可知，無法排除SIM卡被留在手機行，進而遭他人擅自取走的可能性，目前也沒有其他證據可以證明是阿茂將SIM卡交給詐團，依「罪證有疑、利於被告」之證據法則，最終裁定阿茂無罪。全案仍可上訴。

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