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台中海線一度颳起10級陣風　多處路樹、號誌桿倒塌阻礙交通

▲▼台中海線一度十級陣風，造成多處路樹號誌桿倒塌阻礙交通。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中海線一度10級陣風，造成多處路樹號誌桿倒塌阻礙交通。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市上午開始出現較強風雨，海線一度出現10級陣風，清水、沙鹿等區多處路樹、交通號誌桿同時被吹倒，佔用車道阻礙交通，員警獲報趕赴現場，開啟警車警示燈警戒，並且徒手搬離，並通知相關單位處理清運，所幸無人員受傷。

上午7時許，北區太原路、東漢街口有路樹倒塌，壓毀停放路旁的自小客車，占用車道，影響行車安全，第二分局永興派出所員警趕赴現場，擺設交通錐並實施交通疏導及管制，倒塌路樹已在10時50分清除完畢。

▲▼台中海線一度十級陣風，造成多處路樹號誌桿倒塌阻礙交通。（圖／民眾提供，下同）

上午8時15分，沙鹿區台灣大道、正英路口的快車道上，有一棵路樹不敵強風吹襲倒塌，樹枝佔用整個車道，清水警分局明秀派出所獲報後趕往，開啟警車警示燈警戒，並在現場頂風指揮交通。

同樣8時15分，清水區漁港路、臨港路口的交通號誌燈遭強烈陣風吹落，橫吊在半空中，非常危險，清水分局大秀派出所員警火速趕往，員警一邊開啟警示燈加強警戒，一邊頂著強風指揮交通，避免用路人發生意外。

▲▼台中海線一度十級陣風，造成多處路樹號誌桿倒塌阻礙交通。（圖／民眾提供，下同）

8時30分，清水分局明秀派出所巡邏員警發現沙鹿區正順、正英路口，有棵路樹樹枝斷落滿地，員警先徒手將樹枝搬離，清出車道讓人車可通行，同時通知相關單位清運，該號誌已在8時50分許排除，現場無人員受傷。

警方呼籲，颱風來襲期間風強雨驟，民眾若無必要請儘量減少外出，以確保自身安全。駕駛車輛行經積水路段或山區時，務必減速慢行、保持安全車距。若在路上發現路樹倒塌、落石、交通號誌損壞或道路淹水等災情，請立即撥打110報案電話，警方將第一時間派員前往處理並通知相關單位排除，共同維護道路交通安全。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中海線一度十級陣風，造成多處路樹號誌桿倒塌阻礙交通。（圖／民眾提供，下同）

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