問「有無清水溝」被居民打臉？　高嘉瑜不認：基層感受最直接

記者陳家祥／台北報導

巴威颱風侵襲台灣，9日時行政院長卓榮泰、台北市長參選人沈伯洋與在地議員、參選人到內湖視察，其中，在討論625內湖淹水、市府水溝清淤作業時，議員參選人高嘉瑜詢問一位居民，「有看到他們清水溝嗎？」該居民回答「有，很常來」，被網友質疑是挖洞翻車。對此，高嘉瑜昨（10日）表示，基層民眾的第一手感受，本來就是了解防災工作最直接的方式；她強調，只要對市民安全有幫助，不管中央或地方，做得好她都會肯定；如果還有不足，也會持續監督。

高嘉瑜昨在臉書說明，9日陪同行政院長卓榮泰前往內湖、南港視察，就是希望確認6月25日豪雨淹水後，排水系統改善、防災整備是否真的落實。她說，她詢問居民是否有看到清水溝，這是一個很正常、也很必要的問題。基層民眾的第一手感受，本來就是了解防災工作最直接的方式，「更何況這個民眾我也非常熟悉」。

高嘉瑜表示，0625豪雨過後，她也收到許多內湖、南港居民反映，有些地方水溝長滿雜草、甚至長出山蘇，質疑長時間沒有清淤；也有民眾反映是在淹水之後，才看到密集進行清水溝作業。

高嘉瑜說，0625豪雨造成內湖、南港大範圍淹水，是近年來最嚴重的一次事件。淹水原因可能包括短延時強降雨、排水容量、抽水站運作、側溝維護、瓶頸路段等多項因素，本來就應該全面檢討，而不是只用一句「都有清水溝」就結案。

「我希望的是，這次巴威颱風來臨前，所有該清的水溝、該巡檢的抽水站、該完成的防汛整備，都能真正做到位。」高嘉瑜說，只要對市民安全有幫助，不管是中央還是地方做得好，她都會肯定；如果還有不足，也會持續監督，因為市民要的不是政治口水，而是不要再淹第二次。

但有不少網友質疑，「操作失敗還在硬凹」、「超明顯想挖洞，結果民眾把洞填起來了」、「以前很支持妳，還以為妳是DPP清流，結果現在為了求生存只好出賣自己良心，笑死。可憐」。

▲行政院長卓榮泰9日視察港墘抽水站整備情形。（圖／記者陳家祥攝)

