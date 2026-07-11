大峽谷爆「神秘怪病」症狀曝光！泛舟遊客痛如骨裂　官方要查

▲在美國亞利桑那州大峽谷國家公園的科羅拉多河上泛舟。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國著名景點大峽谷驚傳神秘怪病，國家公園管理局（NPS）證實，在過去幾個月期間，多名在亞利桑那州大峽谷科羅拉多河段泛舟的遊客染病，出現發燒、疲憊等類似流感的症狀，以及看似無害的傷口，也變成嚴重感染。只不過有患者透露，感染後出現關節疼痛，但其程度猶如骨頭碎裂一般。

每日郵報報導，猶他州男子瓦佩特（Matthew Wappett）在社群媒體分享痛苦自身經歷，因為他去了趟大峽谷泛舟之後就一直身體不舒服。他稱，他是在5月中旬下水，6月2日結束行程，一上岸就發現膝蓋有擦傷，不料3天後膝蓋嚴重腫脹，還伴隨高燒與猶如骨頭碎裂那樣的關節劇痛。

瓦佩特被緊急送往急診室，醫生最初懷疑是金黃色葡萄球菌感染並給予抗生素，但仍持續出現發燒、骨頭和關節劇烈疼痛的狀況，還被診斷出肺炎，感覺就像每天都做高強度運動，儘管我其實什麼都沒做，只是坐著休息，直呼這種感覺糟透了。

瓦佩特仍在等待進一步檢測結果，他提到，國家公園管理局的流行病學家已與他聯繫。

國家公園管理局透過聲明表示，公共衛生辦公室正協同相關衛生單位進行調查，但由於調查仍在進行中，無法對病情程度、潛在診斷或其他細節做出評論。目前國家公園管理局也沒公布任何關於病例數量的資訊。