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聯華公布「超商80款疑慮鮮食」退費辦法　最快7/14入帳

▲▼7-ELEVEN販售飯糰、便當等鮮食受波及，目前已將疑慮批號下架，架上販售品項均合規。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN販售飯糰等鮮食受波及，負責代工的聯華食品宣布可退費。（圖／業者提供）

記者許敏溶／台北報導

中聯油脂致癌油風暴，7-ELEVEN委託聯華食品代工的80項鮮食遭列為疑慮批號商品。聯華食品表示，凡是4月13日至4月23日購買上述商品，可辦理退費，最快7月14日起可收到退款。

中聯油脂一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，衛福部食藥署日前公布受影響產品，其中包含7-ELEVEN委託聯華食品代工的飯糰、手捲、三明治、漢堡及便當等80項鮮食商品使用相關原料，7-ELEVEN在第一時間已經下架。

對此，聯華食品在網站公布退費辦法，為保障消費者權益，凡是在今年4月13日至4月23日期間，在7-ELEVEN購買疑慮批號鮮食商品的消費者，均可依照購買方式辦理退費。

聯華食品表示，若結帳有報uniopen會員，將由統一超商盤點uniopen會員消費紀錄，主動將購買疑慮批號商品退費至OPENPOINT APP零錢包。預計7月14日6時開始退至OPENPOINT APP零錢包，未開通OPENPOINT APP零錢包者，請在8月31日前完成開通，並在開通後7個工作日內退費。

若是結帳無報uniopen會員，聯華食品表示，則請提供紙本發票、雲端發票、疑慮批號商品之消費證明，在7月15日至8月31日23:59期間，前往7-ELEVEN全門市進行退費。

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